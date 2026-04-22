喝到柳橙汁大塊果肉竟是手指？她告Trader Joe's求償萬元

連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

俄勒岡州 婦人茱莉‧歐尼爾(Julee O'Neil)20日向俄州蒙諾瑪郡(Multnomah County)巡迴法院遞狀控告喬氏超市(Trader Joe's)，指稱去年6月在波特蘭分店買到一瓶52盎司含果肉有機柳橙汁，快喝完時嘴裡有「一塊很大的果肉」，卻從嘴裡取出橡膠手套手指尖端碎片，懷疑無意之間已經吞下肚子的「果肉」恐怕是人類手指，當下除了噁心、作嘔之外，口腔還出現灼熱感而緊急就醫。

訴狀指出，提告之前一個多月曾向喬氏超市要求1萬元和解金，但超市並未支付，因此興訟求償1萬元，並要求賠償律師費與其他開銷。

歐尼爾要求案件交給陪審團審判。

根據法院紀錄，歐尼爾過去十年在蒙諾瑪郡有提告多起侵權訴訟。2016年對追撞司機提告，官司最後和解收場。2018年車禍訴訟也與另一名司機和解。

2020年，歐尼爾對連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)提告，指控分店地板積水導致滑倒，右膝受傷，求償1萬元。法院紀錄顯示，這起案件在2021年被法院以「缺乏訴訟理由」裁定駁回。

2024年，歐尼爾對赤足按摩(Ashiatsu)按摩師提告，指控按摩師不當踩在脖子上導致脊椎移位，要求賠償71萬元經濟損失賠償以及近12萬4000元醫療費與工資損失。不過，歐尼爾2025年對按摩師撤告，並未繼續索賠。