我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安部又快發不出工資…今日5件事

預切水果若出現這些變質徵兆 千萬別買

喝到柳橙汁大塊果肉竟是手指？她告Trader Joe's求償萬元

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

俄勒岡州婦人茱莉‧歐尼爾(Julee O'Neil)20日向俄州蒙諾瑪郡(Multnomah County)巡迴法院遞狀控告喬氏超市(Trader Joe's)，指稱去年6月在波特蘭分店買到一瓶52盎司含果肉有機柳橙汁，快喝完時嘴裡有「一塊很大的果肉」，卻從嘴裡取出橡膠手套手指尖端碎片，懷疑無意之間已經吞下肚子的「果肉」恐怕是人類手指，當下除了噁心、作嘔之外，口腔還出現灼熱感而緊急就醫。

訴狀指出，提告之前一個多月曾向喬氏超市要求1萬元和解金，但超市並未支付，因此興訟求償1萬元，並要求賠償律師費與其他開銷。

歐尼爾要求案件交給陪審團審判。

根據法院紀錄，歐尼爾過去十年在蒙諾瑪郡有提告多起侵權訴訟。2016年對追撞司機提告，官司最後和解收場。2018年車禍訴訟也與另一名司機和解。

2020年，歐尼爾對連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)提告，指控分店地板積水導致滑倒，右膝受傷，求償1萬元。法院紀錄顯示，這起案件在2021年被法院以「缺乏訴訟理由」裁定駁回。

2024年，歐尼爾對赤足按摩(Ashiatsu)按摩師提告，指控按摩師不當踩在脖子上導致脊椎移位，要求賠償71萬元經濟損失賠償以及近12萬4000元醫療費與工資損失。不過，歐尼爾2025年對按摩師撤告，並未繼續索賠。

世報陪您半世紀

俄勒岡州

上一則

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

下一則

蓋茲基金會將裁員20%、檢討艾普斯坦案

延伸閱讀

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
家中排行老四 老闆娘將滷菜店取名「四姐」 被索賠50萬

家中排行老四 老闆娘將滷菜店取名「四姐」 被索賠50萬
愛車被路燈砸壞她向市府索賠3千元 卻因一理由被拒絕

愛車被路燈砸壞她向市府索賠3千元 卻因一理由被拒絕
台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕
喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意
三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物