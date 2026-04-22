乾義大利麵冒充星際大戰樂高 他Target退貨得手3.4萬落網

星際大戰樂高示意圖。（美聯社）

加州警方指出，28歲男子奧古斯丁(Darrelle Augustine)買下售價約400元的「星際大戰樂高組」(LEGO Star Wars set)之後把積木倒掉，在包裝盒裡裝滿乾燥的義大利麵然後重新封口，拿回目標百貨(Target)退貨，由於搖晃聲音以及商品重量均騙過店員，拿到全額退款。奧古斯丁作案手段成功退款70盒「星際大戰樂高組」，橫跨五州犯罪累計詐騙金額達3萬4000元。

奧古斯丁現已落網，警方4月15日在他位於加州派拉蒙(Paramount)的公寓裡，找到大量已拆封的樂高積木。

奧古斯丁犯罪包括加州、德州、田納西州 、新澤西州 、佛羅里達州 的Target分店，作案70次，拿到3萬4000元退款。

警方指出，奧古斯丁把樂高積木倒掉之後，在包裝盒裡裝進杜蘭小麥粗粒粉(durum wheat semolina)乾燥義大利麵，包裝封口之後不管重量或搖晃聲音，都與原本的「星際大戰樂高組」相似。

「星際大戰樂高組」在二手市場相當熱門。包括eBay、Facebook Marketplace、BrickLink在內的二手銷售平台，讓銷贓變得方便容易。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)分析，對於消費者來說，樂高熱潮有利有弊。絕版盒組可能是在二手市場找到的貨真價實另類資產，但在二手市場卻有遇到贓物的風險。