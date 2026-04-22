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最新研究：年輕人腸癌發病率上升 可能與除草劑有關

記者顏伶如／即時報導
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全球各地年輕人罹患大腸癌案例不明增加，可能與一款常用的除草劑有關；示意圖。（圖／...
全球各地年輕人罹患大腸癌案例不明增加，可能與一款常用的除草劑有關；示意圖。（圖／123RF）

「自然醫學」(Nature Medicine)期刊21日刊登最新研究報告指出，全球各地年輕人罹患大腸癌案例不明增加，可能與一款常用的除草劑有關。這是揭開發病原因的第一個線索，還需要更多證據才能釐清除草劑與年輕大腸癌之間的關聯，科學家目前也在探索細菌感染是否對年輕人得到大腸癌造成影響。

毒莠定(Picloram，又名畢克爛)是全球各地普遍使用的除草劑，用來消除雜草但不傷草地。研究報告指出，毒莠定的普遍使用可能解釋了50歲以下民眾結腸癌、直腸癌發病率上升的原因。毒莠定與70歲以上老年人大腸癌、直腸癌病例則沒有顯著關聯。

研究報告主筆、巴塞隆納希伯倫谷腫瘤研究所(Vall d'Hebron Institute of Oncology)首席調查員塞瓦內(Jose Seoane)對「商業內幕」(Business Insider)新聞網站表示，研究團隊尋找大腸直腸癌腫瘤當中獨特的「DNA甲基化特徵」(DNA methylation signatures)，這些特徵是一生當中接觸事物所留下的印記。

研究團隊從年輕大腸直腸癌腫瘤案例的DNA裡發現某種特定「指紋」，這些指紋可以追溯到多種曝露來源，包括吸菸、不良飲食、肥胖、教育程度、毒莠定。

塞瓦內說：「我們看到毒莠定的時候，當下反應是肯定是搞錯了。」

他表示，研究團隊開始檢視如此模式是否存在於不同族群之間，因此比較美國七個州年輕大腸直腸癌發病率以及當地農藥使用水平，包括加州、康乃狄克州、喬治亞州、愛阿華州、新墨西哥州、猶他州和華盛頓州，結果發現與年輕大腸癌高發病率相關的農藥信號中，最強烈的正是毒莠定，排名第二的是嘉磷塞(glyphosate，又稱草甘膦、年年春)。

這是一項觀察研究，無法證明毒莠定就是致癌原因，未來還需要進一步研究，收集居住於毒莠定高使用量地區年輕癌症患者的腫瘤樣本。

塞瓦內表示，研究結果代表居住地點、工作內容跟罹癌風險有所關聯。

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