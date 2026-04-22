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CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

記者顏伶如／即時報導
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前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)
前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)22日分析，現代政治人物當中，沒有人比川普總統更致力於讓陰謀論主流化，但如今卻被一手餵養的陰謀論巨獸反噬，最近跳出來批評川普的昔日盟友，幾乎全數來自川普支持者裡的陰謀論階層，包括前共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、保守派主播卡爾森(Tucker Carlson)以及多名挺川網紅。

報導指出，格林、卡爾森等人現在愈來愈頻繁地把反川陰謀論散布給觀眾，最近討論熱度走高的話題則是，川普2024年競選期間在賓州巴特勒(Butler)遇刺案存有疑點，甚至包括「自導自演」。

正在流傳的其他幾個反川陰謀論，包括川普受到以色列控制而做出某種妥協、川普與川普政府對共和黨的效忠程度遭受質疑、川普被質疑存有反基督教(antichrist)立場。

雖然到目前為止並無任何涉及不法的實際證據，但對川普來說，某些陰謀論在社群網站獲得一定程度的關注，巴特勒遇刺案便是一例。

因為反對伊朗戰爭而在上個月辭官的前國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任肯特(Joe Kent)，接受卡爾森節目訪問時說，巴特勒遇刺案的調查曾經引發質疑，但被上級壓下。

格林19日在社群網站發文寫道，並沒有說巴特勒遇刺案是「騙局」，但很多質疑應該要得到公開回答。

播客節目主持人狄倫(Tim Dillon)日前則說，巴特勒遇刺案「可能是自導自演」。

卡爾森與另一名保守派名嘴甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)最近討論的陰謀論，內容都與以色列有關。卡爾森在節目中表示，肯特講得有道理，巴特勒事件缺乏徹底調查，由此可見以色列對美國政府具有龐大影響力，20歲槍手庫克斯(Thomas M. Crooks)幾乎沒有任何紀錄。

過去曾支持川普的播客主持人西奧馮(Theo Von)本周在節目中說，伊朗戰爭的合理解釋是「川普被以色列控制」。他說，這令人不解，「實在太黑暗了」。

白人民主主義倡議人士富恩特斯(Nick Fuentes)聲稱，副總統范斯是被刻意安插的職務，做為科技界的強大工具。富恩特斯的論述獲得前共和黨副總統候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)轉發。

CNN分析，對川普提出批評的昔日盟友，從過去經驗深知散布陰謀論的操作相當成功，包括右翼陰謀論者瓊斯(Alex Jones)、歐文斯及卡爾森，狄倫、西奧馮的觀眾群則是政治參與度較低、更容易受影響的族群。

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