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版稅不列操守規範 大法官紛出童書

記者胡玉立／即時報導
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大法官薩多馬友迄今已出版5本青少年或兒童讀物。(美聯社)
大法官薩多馬友迄今已出版5本青少年或兒童讀物。(美聯社)

最高法院大法官被公認為美國最聰明的法界人士，但本業忙碌的他們，正一個接一個地從事另一項「副業」：為兒童或青少年寫書。從不同角度分析，大法官們出童書顯然「有利可圖」。

華盛頓郵報報導，大法官出童書，可能將成為最高法院「多數意見」。其中，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)迄今已出版5本青少年或兒童讀物，大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)1月出版了回憶錄《可愛的人》(Lovely One)青少年版。大法官戈薩奇5月即將出版他的第一本童書《1776年的英雄：獨立宣言的故事》(Heroes of 1776: The Story of the Declaration of Independence）。

出版界和研究最高法院人士指出，如此趨勢其來有自，出版商顯然認為，在立場嚴重分歧的美國，大法官身為政治名人的地位日益提升，在與其意識形態或價值觀相同的人群中，必然有大批現成讀者；出書穩賺不賠。

出版界資深人士施密特(Kathleen Schmidt)指出，「最高法院在一些議題上立場涇渭分明，隨著社群媒體普及，公眾比以往任何時候都要熟悉每位大法官；出版商很清楚讀者們很感興趣。」

對大法官來說，出書的誘惑也很大，涉足兒童文學領域的報酬都是數萬元起跳。法院操守規範規定大法官外部收入上限略高於3萬元，唯獨書籍版稅收入不設上限，成為大法官「賺外快」的獨特機會。

薩多馬友2013年出版暢銷回憶錄《我摯愛的世界》(My Beloved World)獲190萬元預付款。她2019年出版的童書銷量幾乎和那本回憶錄相當；此後，她就只出版青少年讀物。

根據薩多馬友申報文件，2017年到2024年共獲得逾87萬元預付款和版稅；她在此期間出版了三本兒童讀物和一本青少年讀物。去年9月，她又出版了一本童書《閃耀吧！如何成為更好的自己》(Just Shine! How to Be a Better You)。

大法官去年財務披露信息尚未公布，童書的收入雖不如其他書籍，但較容易完成，若作者是知名公眾人物更有助銷路，可為30萬6600元的年薪帶來可觀外快。

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