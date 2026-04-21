多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

佛州民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克因涉貪腐，面臨可能被逐出國會的命運。(路透)

Axios新聞網站21日報導，多名民主黨國會眾議員 表示，已準備在今天眾院操守委員會召開聽證會後，投票 將佛州 民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)逐出國會。

共和黨預料將推動表決案，但若要將她逐出國會，仍需約80名民主黨議員倒戈，才能達到票數門檻。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)至今迴避表態，未說明是否動員黨內投票。

謝菲勒斯-麥考米克被控將500萬美元新冠紓困金洗錢挪於競選之用，不過她否認相關指控。

多名不願具名的民主黨議員向Axios表示，即使黨內領導層未全面支持，仍可能達到足夠票數通過驅逐案。

有議員說，黨內「確實存在支持驅逐的氣氛」，還有一名議員表示，在目前政治情勢下，民主黨人很可能會投票贊成驅逐。

不過，也有議員預測，最終可能不會進入表決程序。逐出國會極為罕見，因為議員一旦得知難逃被驅逐的命運，往往會選擇自行請辭。

數名民主黨議員預期，傑佛瑞斯將私下勸說謝菲勒斯-麥考米克自行辭職，以免逼得黨內議員必須投下艱難的一票。

一名議員說：「這是當年裴洛西(Nancy Pelosi)的慣常手法，我想傑佛瑞斯應該也會這麼做。」

另有議員表示：「如果知道自己終究得離開，何必經歷這一切？史沃威爾(Eric Swalwell)和龔薩雷斯(Tony Gonzales)都是這麼做的。」

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