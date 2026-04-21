史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。（路透）

川普 第一任期白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)周末期間在社群媒體X發文表示，川普總統槓上教宗良十四世 (Pope Leo XIV)，真正意圖是要讓副總統范斯 的天主教徒身分變成政治弱點而陷入政治僵局，斷絕問鼎大位之路。

史卡拉穆奇形容，范斯目前處境彷彿「已經一半被扔進碎木機裡」，教宗事件並不是無意間引發的文化戰爭口角，而是川普對范斯的蓄意打壓。他指出，范斯身為天主教徒並在新書當中討論改信天主教的心路歷程，結果成為川普施壓戰術的抨擊目標。

史卡拉穆奇18日發文寫道：「川普攻擊的是教宗，摧毀的則是范斯。」

他寫道，川普要求范斯臣服於自己，而不是范斯信仰的上帝，「川普希望成為最後一位共和黨籍總統，他想告訴共和黨，在我之前你們一文不值，在我之後你們同樣一文不值」。

史卡拉穆奇指出，川普根本不想要范斯或魯比歐繼任總統，不想任何人奪走他一手建立的豐功偉業，「這是一場獨角秀，永遠都是這樣」。

發文寫道，范斯應該出手的「真正招術」是辭職，但這種狀況不太可能發生，因為范斯野心太大，太過精於算計。