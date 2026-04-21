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史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

記者顏伶如／即時報導
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史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。（路透）
史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。（路透）

川普第一任期白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)周末期間在社群媒體X發文表示，川普總統槓上教宗良十四世(Pope Leo XIV)，真正意圖是要讓副總統范斯的天主教徒身分變成政治弱點而陷入政治僵局，斷絕問鼎大位之路。

史卡拉穆奇形容，范斯目前處境彷彿「已經一半被扔進碎木機裡」，教宗事件並不是無意間引發的文化戰爭口角，而是川普對范斯的蓄意打壓。他指出，范斯身為天主教徒並在新書當中討論改信天主教的心路歷程，結果成為川普施壓戰術的抨擊目標。

史卡拉穆奇18日發文寫道：「川普攻擊的是教宗，摧毀的則是范斯。」

他寫道，川普要求范斯臣服於自己，而不是范斯信仰的上帝，「川普希望成為最後一位共和黨籍總統，他想告訴共和黨，在我之前你們一文不值，在我之後你們同樣一文不值」。

史卡拉穆奇指出，川普根本不想要范斯或魯比歐繼任總統，不想任何人奪走他一手建立的豐功偉業，「這是一場獨角秀，永遠都是這樣」。

發文寫道，范斯應該出手的「真正招術」是辭職，但這種狀況不太可能發生，因為范斯野心太大，太過精於算計。

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良十四世 范斯 川普

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