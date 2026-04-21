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CNN：代理司法部長白朗奇爭取真除的努力幕後

記者顏伶如／即時報導
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白朗奇（Todd Blanche）。（美聯社）
白朗奇（Todd Blanche）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)21日報導，前司法部長邦迪(Pam Bondi)下台後由次長白朗奇(Todd Blanche)代理職務，擔任代理部長不到兩周，白朗奇便積極證明自己就是能夠落實川普重大目標的最佳人選，也就是對川普政敵提出司法起訴；川普總統對於白朗奇擔任代理部長迄今的表現予以讚賞，前任、現任官員紛紛表示白朗奇可望真除，但他仍要面對許多曾經困擾邦迪的障礙，例如聯邦檢察官士氣低落、「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案爭議不斷。

報導指出，白朗奇20日前往佛羅里達州，與奉命參與前中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)調查案的聯邦檢察官見面。布瑞南因為批評川普，如今成為司法機關調查目標。

白朗奇擔任代理司法部長以來，除了調整布瑞南調查團隊的人事布局，還針對反墮胎抗議行動發表報告，為參加2021年1月6日國會暴動的仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)成員撤銷定罪。

根據「聯邦職位空缺改革法」(Federal Vacancies Reform Act)，白朗奇擔任代理部長最多可達210天。

白朗奇積極證明自己就是能夠落實川普重大目標的最佳人選，但要起訴川普政治對手，必須通過法官、大陪審團的檢驗關卡，到目前為止不少起訴案因此都被擋下。另外，職業檢察官是否願意配合對川普政敵展開調查，也是未知數。

助理司法部長迪隆(Harmeet Dhillon)受訪時說，許多聯邦檢察官反對川普議程，對於白宮視為重要的案件並無興趣。

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營基層多次批評司法部對艾普斯坦檔案的處理方式，一名政府高層官員說，艾普斯坦案是這屆司法部的「原罪」，白朗奇也無法擺脫。

CNN分析，就在白朗奇必須克服挑戰的同時，某些司法部高層官員則在場邊等待，如果白朗奇顯得力有未逮，就要抓住機會證明自己有能力執行川普使命。

能與川普直達天聽的華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)，過去幾個月一直爭取曝光，引發正在爭取司法部長的揣測。

負責民權部門、走強硬路線的迪隆也被認為是部長人選之一，但她對CNN表示，全力支持川普挑選的白朗奇。

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