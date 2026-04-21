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收藏家垂涎…樂高版ASML極紫外光曝光機 限員工購買

記者顏伶如／即時報導
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樂高推出艾司摩爾(ASML)極紫外光曝光機樂高版，但僅限員工購買，每人限購一套。...
樂高推出艾司摩爾(ASML)極紫外光曝光機樂高版，但僅限員工購買，每人限購一套。(路透)

華爾街日報報導，全球最大晶片製造設備供應商艾司摩爾(ASML)的極紫外光曝光機(EUV，又譯極紫外光刻機)造價4億元，是半導體製造過程不可或缺的工具，而幾乎所有樂高玩家覬覦的目標，則是艾司摩爾工程師打造、售價約200元的收藏版樂高版本EUV機組，這款樂高機組甚至比真正的EUV機組更難買到，嚴格限制必須有經過認證的ASML公司電郵地址才能訂購，每名員工限購一套。

艾司摩爾EUV機組有超過10萬個零件，彩色塑膠積木做成的樂高版本則有不到1000塊積木，其中包括代表極紫外光的紫色閃電，還有穿著防護服的樂高人偶。

意外爆紅的樂高版EUV機組，幕後推手是數據分析師藍森(Rick Lenssen)，如今他被同事冠上「積木藍森」的封號。

幾年前，藍森帶著孩子參加位於荷蘭的一場樂高展覽，結果對樂高著迷的反而是藍森自己。39歲的他在BrickLink網站上到處搜尋，想為自己的老舊樂高組尋找遺缺零件。

後來藍森開始嘗試透過軟體設計樂高套組，第一個計畫是做出艾司摩爾辦公大樓的樂高版。他花了兩年多時間，自掏腰包2500歐元，使用大約2萬5000塊積木，做出精準的辦公大樓複刻版，連屋頂上的獵鷹、鴿子等細節都沒漏掉。

藍森接下來花了近一年時間，才在廠區找到展示辦公大樓複刻版的地點，構想獲得當時執行長韋尼克(Peter Wennink)支持。直到今天，訪客抵達艾司摩爾園區接待中心，第一眼就會看到藍森的創作。

藍森下一個任務是把艾司摩爾極紫外光曝光機做出樂高版，數千名同事則排隊等候購買這份公司紀念品。

康乃爾大學工程教授柯比(Brian Kirby)說，參加艾司摩爾技術會議時，第一次看到樂高版機組，「我一發現有這種東西存在，就覺得非買不可」。

當時任何人都可以在艾司摩爾網路商店購買，柯比表示，當初應該一口氣買兩個。

目前在eBay網站上，有包裝盒的樂高版EUV機組售價600元，全套艾司摩爾樂高作品集則開價4500元。

影片來源：YouTube@Bloomberg Television

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