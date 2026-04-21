美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情 要求相關單位說明

墨西哥 總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)20日表示，將就美墨官員周末在墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)北部山區執行反毒行動身亡事件，要求相關單位提出說明，強調任何未經聯邦政府授權的美墨合作行動均違反墨西哥憲法。

政治新聞網站Politico報導，奇瓦瓦州檢察長郝瑞吉(César Jáuregui)表示，執法單位在歷經3個月調查後，17、18日突襲奇瓦瓦州莫瑞洛斯(Morelos)地區的六個非法製毒據點。

19日深夜，五輛車組成的車隊在行動結束後的回程期間，行駛於連接奇瓦瓦州與錫那羅亞州(Sinaloa)的崎嶇蜿蜒山路時，帶頭的車輛失控衝出路面，墜入山溝並爆炸，造成四人罹難，包括墨西哥奇瓦瓦州州調查局局長、一名墨國警員，以及兩名美國大使館人員。

薛恩鮑姆強調，此次行動事前未知會聯邦安全內閣。她說：「安全內閣對此事毫不知情，我們沒有收到任何通知，這是奇瓦瓦州政府的決定。」

薛恩鮑姆表示，墨西哥政府將展開調查，確認此次州政府與美方合作是否符合憲法規範。

美國駐墨西哥大使強生(Ronald Johnson)透過X平台發文悼念，稱此次悲劇「提醒世人那些致力保護社會安全的美墨官員所面臨的風險」，重申這次事件將更加堅定延續遇難者使命的決心。

這起事件的發生時機敏感，川普政府持續施壓墨西哥，要求墨方加強打擊販毒集團；薛恩鮑姆政府則一再強調，墨西哥主權不容侵犯。