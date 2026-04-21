我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本自衛隊戰車訓練 爆炸事故釀3死1傷

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情 要求相關單位說明

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)20日表示，將就美墨官員周末在墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)北部山區執行反毒行動身亡事件，要求相關單位提出說明，強調任何未經聯邦政府授權的美墨合作行動均違反墨西哥憲法。

政治新聞網站Politico報導，奇瓦瓦州檢察長郝瑞吉(César Jáuregui)表示，執法單位在歷經3個月調查後，17、18日突襲奇瓦瓦州莫瑞洛斯(Morelos)地區的六個非法製毒據點。

19日深夜，五輛車組成的車隊在行動結束後的回程期間，行駛於連接奇瓦瓦州與錫那羅亞州(Sinaloa)的崎嶇蜿蜒山路時，帶頭的車輛失控衝出路面，墜入山溝並爆炸，造成四人罹難，包括墨西哥奇瓦瓦州州調查局局長、一名墨國警員，以及兩名美國大使館人員。

薛恩鮑姆強調，此次行動事前未知會聯邦安全內閣。她說：「安全內閣對此事毫不知情，我們沒有收到任何通知，這是奇瓦瓦州政府的決定。」

薛恩鮑姆表示，墨西哥政府將展開調查，確認此次州政府與美方合作是否符合憲法規範。

美國駐墨西哥大使強生(Ronald Johnson)透過X平台發文悼念，稱此次悲劇「提醒世人那些致力保護社會安全的美墨官員所面臨的風險」，重申這次事件將更加堅定延續遇難者使命的決心。

這起事件的發生時機敏感，川普政府持續施壓墨西哥，要求墨方加強打擊販毒集團；薛恩鮑姆政府則一再強調，墨西哥主權不容侵犯。

世報陪您半世紀

墨西哥

上一則

槍殺8孩的路州男與妻正鬧分居 曾因持槍重罪緩刑

延伸閱讀

墨西哥緝毒車輛失控墜谷釀4死 含2美使館人員

墨西哥緝毒車輛失控墜谷釀4死 含2美使館人員
對付墨西哥毒梟 南方邊境部署反無人機雷射武器

對付墨西哥毒梟 南方邊境部署反無人機雷射武器
加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品

加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品
開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」