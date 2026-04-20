中國留學生赴內州偷拍軍機 紐約準備返歐時被捕

圖為內布拉斯加州奧弗特空軍基地。(美聯社)

一名在英國的蘇格蘭格拉斯哥大學(University of Glasgow)攻讀航空工程專業的21歲中國學生梁天瑞(Tianrui Liang，音譯)，日前被控未經許可在內布拉斯加州 奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base)拍攝了一系列照片，這裡正是美國戰略司令部(STRATCOM)所在地。梁天瑞已於本月7日在紐約甘迺迪國際機場轉機返回蘇格蘭時被捕。

蘇格蘭人報(The Scotsman)報導，一名聯邦調查局(FBI )探員於紐約東區聯邦地區法院提交的宣誓書指出，中國公民梁天瑞3月26日自英國先飛到加拿大 溫哥華，與一位紐約哥倫比亞大學的朋友見面，他們於3月28日一同開車入境美國，先前往華盛頓州西雅圖，然後抵達蒙大拿州比林斯市(Billings)。

當日梁天瑞的朋友搭機返回紐約後，梁天瑞開車前往南達科他州艾爾斯沃斯(Ellsworth)空軍基地，原欲拍攝B-1B槍騎兵(Lancer)轟炸機，然而戰機已移往他處。之後他又開車前往奧弗特空軍基地，拍到的飛機包括一架波音RC-135偵察機、有「世界末日專機」之稱的E-4B「守夜者」(E-4B Nightwatch)。

梁天瑞被指控違反美國法典第18卷第795條，禁止在未經許可的情況下攝影、速寫、繪圖或製圖重要軍事及海事設施或設備。

梁天瑞7日被捕後，8日一名法官駁回了美國政府拘留請求，並准許保釋，保釋條件包括上繳護照、留在紐約州或內州、遠離所有美國軍事設施。然而隔天法院採納政府認為梁天瑞「有相當大潛逃風險」的論點，他再被拘留。

報告指出，梁天瑞是從一個「飛機愛好者網站」得知要去奧弗特空軍基地的，該網站提供了拍攝各種飛行跑道及基地本身的路線指南。據一名目擊者稱，當時一架飛機正在跑道上起降，基地附近一輛車內有人拿著一台長焦鏡頭相機。

梁天瑞稱這些照片僅供個人收藏，但他明知在基地拍攝飛機是違法的。FBI目前還在調查另一名被指名的同謀，但完整報告尚未公開，其身份也未披露。