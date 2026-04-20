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路州槍案8童喪命 槍手殺死7名骨肉 妻子、女友也受重傷

路州槍案8童喪命 槍手殺死7名骨肉 妻子、女友也受重傷

中央社／路易斯安納希夫波特19日綜合外電
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警察在路州槍案現場附近的街道上維持秩序。(路透)
警察在路州槍案現場附近的街道上維持秩序。(路透)

路易斯安納州一名男子19日清晨槍殺8名孩童，其中7人是他的親生子女，男子劫車逃逸但最後遭警方擊斃。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述警方更新後資料指出，遇害孩童為兄弟姊妹及1名表親，包括3名男童與5名女童，年齡介於3歲到11歲之間，死者身分已由他們的母親確認。

警方指出，犯嫌的妻子及另一被認為是他女友的女子也在本案中槍重傷。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，警方稍後公布槍手身分為艾金斯（Shamar Elkins），確認他是本案唯一犯嫌。警方發言人博德隆（Christopher Bordelon）表示，8名罹難孩童裡有7人是犯嫌的孩子。

路易斯安納州什里夫波特（Shreveport）警察局是在清晨6時左右接獲家庭糾紛報案，趕赴案發地點。

警方表示，槍手先在附近街道槍擊一名女子，接著前往案發住宅殺害所有孩童。

博德隆表示，7名罹難孩童的遺體在案發住宅內被發現，第8名則陳屍於同一住宅外面，「看起來像是試圖從後方屋頂逃離時遇害」。

他表示，調查人員仍在調查犯嫌的作案動機，「我們知道全案是一宗家庭暴力，他的妻子也是7名孩童的母親同樣不幸捲入」。

博德隆表示，犯嫌使用的是小口徑手槍，但警方將他擊斃後發現他手上持有一把較大、類似衝鋒槍的短柄槍械，初步來看許多孩童是在睡夢中遇害，大部分都是頭部中彈。

什里夫波特是路易斯安納州第三大城。什里夫波特市議員布謝（Grayson Boucher）表示，當地超過30%的犯罪與30%的凶殺案，都與家暴有關。

人們點燃蠟燭為路州槍案死者祈禱守夜。(美聯社)
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路易斯安納州 槍擊

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