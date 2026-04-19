未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

15歲的賓州 少女莉芙‧普朗多(Liv Perrotto)過世前，床頭櫃上放著一張手寫清單，那是她計畫要問科技大亨馬斯克 (Elon Musk)的問題。

她在10歲時罹患「未分化肉瘤」這種罕見癌症 。過世前幾天，馬斯克想要透過安排打電話給她，但那晚她太虛弱，請他隔天再說。然而莉芙的病情持續惡化，1月14日，她在母親懷裡走了。

莉芙的母親將那張清單公開，希望馬斯克能看到。保守派評論者貝克(Glenn Beck)在X上發文，附上她的照片和那張手寫清單，在網友的轉推之下，馬斯克看到了，以下是他對莉芙所有問題的回應。

莉芙：你會做自己的手機嗎？ 馬斯克：不會。 莉芙：你會把特斯拉餐廳(Tesla Diner)擴展到更多地方嗎？ 馬斯克：會。 莉芙：未來特斯拉更新會加入新遊戲嗎？ 馬斯克：會。 莉芙：你最喜歡哪部動漫作品？ 馬斯克：你的名字。(Your Names.) 莉芙：你去過日本嗎？最喜歡哪裡？ 馬斯克：去過好幾次。京都，teamLab。 你知道初音未來(Hatsune Miku)嗎？ 馬斯克：知道。 Ani(註：Grok AI 的虛擬伴侶)的靈感是來自「死亡筆記本」(Death Note)裡的彌海砂嗎？ 馬斯克：是的。 可以讓Asteroid變成SpaceX的吉祥物嗎？ 馬斯克：好(加上笑臉符號)。

Asteroid是莉芙親手設計、隨SpaceX飛上太空的柴犬玩偶，靈感來自馬斯克的柴犬Flok。

當時SpaceX邀請莉芙設計一個掛在太空艙內的小物件，一旦開始漂浮，就代表已脫離地球重力。2024年9月，Asteroid飛上了太空。太空人拍了一段影片傳給她，影片裡那隻她親手畫的柴犬，在太空艙裡緩緩漂浮。

她要求Asteroid的所有銷售收益捐給兒童癌症醫院。

莉芙從小就夢想成為飛行員或太空人，在住院化療的日子裡，她得知了SpaceX史上第一次全平民軌道飛行任務，眼睛為之一亮。

她的父親聯繫SpaceX，問能不能買票去參觀發射，結果當時的任務指揮官、現任NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman}邀請她們全家飛到佛州觀看發射，費用全免。

在莉芙過世隔天，她的媽媽收到匿名寄來的一打玫瑰與一箱SpaceX周邊，後來她才知道那是馬斯克送的。她把玫瑰烘乾，連同卡片一起放進莉芙的棺木裡。

影片來源：YouTube@collectSPACE