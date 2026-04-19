愛阿華大學深夜群眾鬥毆槍擊 警稱「多人」受傷

愛阿華大學。示意圖。(美聯社資料照)

美國中西部愛阿華大學（University of Iowa）校方示警某夜生活鬧區傳出槍響後，警方表示，愛阿華大學今天凌晨發生槍擊 案，造成「多人」受傷。

法新社報導，愛阿華市官員在聲明中表示，「愛阿華市警察局正在調查今天發生的槍擊案」，並稱「還沒有人被捕」。

聲明指出：「目前已有多名受害者被送往當地醫院治療，均因槍擊事件而受傷。」

愛阿華市警察局指出，警方於當地時間深夜2時（美東時間深夜3時）前接獲報案，稱校園內發生「大型鬥毆」，員警到場後「聽到槍聲」。

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愛阿華大學校長威爾森在聲明中證實，有三名學生受傷。該大學已發布警報，敦促校園師生民眾避開相關區域，並「保持警戒」。

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