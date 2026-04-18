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警破門救「失聯」91歲婦…原來她在專心打電動破關

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警破門救「失聯」91歲婦…原來她在專心打電動破關

世界新聞網王若馨／即時報導
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西湖警方的隨身攝影機記錄了入門「營救」老婦的過程。(俄亥俄州西湖市警察局)
西湖警方的隨身攝影機記錄了入門「營救」老婦的過程。(俄亥俄州西湖市警察局)

華盛頓郵報(Washington Post)17日報導，俄亥俄州西湖市(Westlake)警方日前因一名91歲婦人多次無回應自動關懷系統電話，擔心她的安危破門而入，結果發現她專心地在房間裡玩遊戲破關。

當地警方設有「Confirm OK」自動關懷系統，專為獨居長者設計，每天會自動撥打電話確認平安。這名91歲婦人三次未接聽，系統依程序升級通報。

當晚6時10分，警局接獲警示。值勤人員先致電婦人，仍無回應；6時12分聯絡她的女兒，對方表示母親應在家中，平時極少外出。

警方於7分鐘後抵達現場，敲門無人應答，屋內燈光也未開。鄰居說前一天還有看到她，但當天未見到她的身影，車子仍停在車庫裡。

情況從例行檢查轉為高度警覺，警方取得家屬提供的車庫密碼，6時28分由車庫進入屋內。

「女士？這是西湖警方。」警員在隨身攝影機畫面中一邊呼喊，一邊持手電筒進屋搜索。

6時29分，無線電通報傳回警局：「我們發現她了…她在房間打電動。」

此刻空氣彷彿突然安靜，在數秒的沉默後，調度員回覆：「收到。」

這名婦人安然無恙，正全神貫注於手機上的「泡泡消除」遊戲，她當時專心刷新高分，正處於一種玩家所謂的「忘我狀態」，完全沒聽見電話、敲門或警方進屋。

警方表示不清楚具體是哪一款遊戲，只確認是簡單的泡泡類手機遊戲。

緊張氣氛瞬間化解，警員當場笑出聲，婦人也為引發誤報致歉。

整起過程從6時10分通報到確認安全，僅歷時19分鐘。警方表示，這套系統本來就設計為「寧可多做、不能放過」，此次任務完全按預期運作。

這次唯一受到威脅的，大概只有她在挑戰的最高分紀錄了。

影片來源：YouTube@News 5 Cleveland

俄亥俄州 華盛頓郵報

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