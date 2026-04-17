東部熱浪後周末迎冰點低溫可能下雪 影響1億人

國家氣象局警告，本周末至下周，大平原區、中西部和東北部部分地區氣溫將降至華氏20度左右，可能出現零星小雪。示意圖。(路透)

美國西部整個3月因一股罕見熱穹（heat dome）籠罩，氣溫空前飆升，這股破紀錄高溫在4月向東移動。但受到阿拉斯加異常寒冷多雪的影響，現在，那些剛經歷破紀錄高溫的州，又將迎來氣溫驟降；這幾天，從愛達荷州 （Boise）到波士頓，再往南延伸至費城附近，將近1億人將面臨冰點以下的低溫。

華盛頓郵報報導，根據杜勒斯（Dulles）國際機場氣溫紀錄，16日華府 氣溫高達華氏92度，巴爾的摩、費城和紐約附近氣溫也達到90多度。但部分冷空氣正向南推進。丹佛16日氣溫為華氏77度，17日率先迎來小雪。

本周末至下周，大平原區、中西部和東北部部分地區氣溫將降至華氏20度左右，可能出現零星小雪。國家氣象局警告稱，由於破紀錄的冬季暖和天氣讓植物提前開花，16日剛下了雪的鹽湖城（Salt Lake City）附近地區，可能出現大面積的落花。

3月以來，全球約76%地區氣溫高於平均值，但其餘24%的地區氣溫低於平均值，其中包括阿拉斯加和加拿大 在內。異常溫暖天氣的不均衡分布，可見一斑。阿拉斯加氣候學者畢特施內德 (Brian Brettschneider) 指出：「今年冬天的確特別冷；這是阿拉斯加州50年來最冷的12月到3月。」

阿拉斯加異常寒冷的成因，與俄羅斯東部的強高氣壓區有關。至於阿拉斯加的嚴寒，能否抵消美國本土異常溫暖的天氣？畢特施內德說，將這兩個地區的氣溫加起來，仍是有紀錄以來第二溫暖的3月，僅次於2016年。

經歷過溫暖的開春之後，跡象顯示，4月下半個月，美國大範圍破紀錄高溫天氣，將暫時畫下句點。

下周，格陵蘭島附近將形成高氣壓區，並可能在那裡持續數周；這將導致急流在美國東部上空向南下沈，不時將異常寒冷的北極氣團帶入該地區。這種大範圍氣候形態被稱為「北大西洋濤動」（North Atlantic Oscillation，NAO）；預計下周NAO處於負位相時，美國中部和東部各州較可能出現低於平均氣溫的情況。