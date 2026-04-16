入學難、學費貴、評分通膨 耶魯要改革「重建高教信任」

耶魯大學提出全面改革方案，試圖重建大眾對高等教育信心。圖為耶魯大學2025年畢業典禮。(路透)

耶魯 大學(Yale University)提出全面改革方案，涵蓋招生、學費與評分制度，強調提升透明度與重新重視學術研究本質，試圖重建大眾對高等教育信心。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，近年大眾對高等教育的不滿日益增加，根據丕優研究中心(Pew Research Center)去年10月發布的民調顯示，70%的美國人認為高等教育的發展方向錯誤，比率較2020年的56%大幅上升。耶魯校長麥金尼斯(Maurie McInnis)在受訪時表示，無論是民調數據，或是來自家庭、立法者與社區的意見，都顯示信任流失已成為嚴峻挑戰。她表示，校方將確保學生能在耶魯自由進行知識探索，同時正視成績通膨問題，並將更多資源投入教學與研究等核心領域。

去年，麥金尼斯召集10名教職員成立「高等教育信任委員會」，委員會共同主席之一、歷史學教授蓋奇(Beverly Gage)表示，改革的核心在於重新思考大學存在的根本使命並找出可改善之處。社會學教授亞當斯(Julia Adams)則認為，應將焦點重新放回學術本質。

經過一年訪談與研究，委員會提出20項改革建議。在學費方面，耶魯每年高達9萬4425元的收費令大眾卻步，相較一個四口之家年收入中位數約為8萬4000元。校方承諾，從明年開始，家庭年收入低於20萬元的學生可免學費，低於10萬元者甚至免除住宿與團膳費用。

招生制度也是外界關注焦點。2026年，耶魯錄取率不到4%，申請過程被批評過於主觀且不透明，而且可能偏袒富裕家庭學生，建議應使招生標準更加透明，優先考慮學術成就並考慮設立最低SAT分數門檻或耶魯專屬入學考試，同時應減少對運動員、校友子女及捐贈者後代的優惠待遇。

在成績制度方面，委員會也關注成績通膨問題，因此，建議將平均GPA成績設定為3.0(即B等)，或在成績單加註課程百分位數以供參考。麥金尼斯表示，提升學術標準與制度透明度是重建社會信任的關鍵，「我們必須承認自身不足，並努力贏回大眾信任，」她說。