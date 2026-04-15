緬因停建AI資料中心 全國首禁令送交州長簽署

緬因州議會14日投票通過全美第一個大型資料中心全州暫建禁令。(美聯社)

緬因州 參、眾議會14日投票通過全美第一個大型資料中心全州禁令，暫停興建耗電量超過20千瓩(megawatt)的資料中心，禁令期限至2027年秋季，並成立電網影響的研究中心，法案已送交民主黨 籍州長密爾斯(Janet Mills)簽署。

華盛頓郵報報導，面對人工智慧 (AI)資料中心在全美各地擴建，地方居民的反對聲浪也愈來愈大。

追蹤全美各地反對資料中心興建計畫的「資料中心觀察」(Data Center Watch)指出，各地民眾去年反對資料中心進駐的行動，已阻擋合計逾1520億元的投資提案；目前至少有另外12個州考慮跟進立法，不分黨派。

AI資料中心運作吃電量大，催升各地電費漲價。緬因州的電費早已高居全美之冠，成為議員此次立法的主要因素。

華郵分析，一座新的資料中心平均耗電量相當於50萬人口城市的用電需求，部分超大型設施的用電量更高出許多。

法案主要提案人、民主黨州眾議員薩克斯(Melanie Sachs)強調，資料中心與一般商業設施截然不同，「這可不是沃爾瑪(Walmart)，就算只有兩、三個資料中心的用電負載，也會影響全州」。

薩克斯擔任緬因州議會能源委員會的主席，她說明立法初衷是「退一步思考：如果這種情況即將發生，我們能做些什麼才能真正受惠？」

薩克斯指出，立法過程中意外讓部分公眾先前不知情的開發案曝了光，如傑伊鎮(Jay)一處廢棄造紙廠的資料中心計畫，她的父親曾在該工廠任職。該工廠原本計畫改建為工程木材廠，但因川普政府的關稅政策而胎死腹中。

緬因州商會(Maine State Chamber of Commerce)執行長伍德科克(Patrick Woodcock)寫信向州長要求否決禁蓋資料中心的法案，強調現行機制已為納稅人和環境制定保障措施；他指出，緬因州大部分農村地區「迫切需要投資」，而資料中心是當前經濟環境下的大利多途徑。

法案支持者則堅稱，禁令並非阻礙技術發展，而是爭取時間為影響深遠的大型建設計畫制定適當的監管框架。