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才完成阿提米絲2號任務 NASA太空人林琪兒21日訪台

中央社台北15日電
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美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會...
美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會提供）中央社

美國太空總署太空人林琪兒才結束阿提米絲2號任務，出生於台北的他將於21日來台，期間將拜會台灣高層領袖，並參訪國家太空中心、成大夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」（Freedom 250）相關活動慶祝美國建國250週年。

AIT說明，林琪兒此次的訪問行程緊接著近期才圓滿落地的阿提米絲2號（Artemis II）任務，彰顯出美國在太空探索領域的領導地位。林琪兒在台北出生，這次來台將走訪多座城市，與重要夥伴互動交流以推動尖端科技合作，並致力啟發下一代的科學家與工程人才。

AIT表示，林琪兒是兩度執行長期太空站任務的老手，累計在太空停留311天。他曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從截然不同的視角看見這座島嶼。

AIT提到，林琪兒造訪台北期間將拜會高層領袖，也將認識台灣充滿活力的新創社群。另將前往新竹與桃園，參訪國家太空中心（TASA）和國立中央大學，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。林琪兒將參訪台中的國立公共資訊圖書館，在台南時，也將造訪國立成功大學的夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行一場演講。

AIT說，林琪兒出生於台北，成長於美國空軍家庭，擁有科羅拉多大學醫學博士（MD）及美國空軍官校學士學位。他於2007年以航空醫官的身分展開NASA職涯，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，協助領導NASA載人太空飛行任務的執行工作。

AIT 太空人 NASA

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