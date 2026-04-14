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史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

世界新聞網王若馨／即時報導
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洛娜‧德魯斯(左)出示與史沃威爾的合照。她指控史沃威爾在2018年對她下藥強暴了...
洛娜‧德魯斯(左)出示與史沃威爾的合照。她指控史沃威爾在2018年對她下藥強暴了她。(美聯社)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)14日報導，第五名女性出面指控加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)涉及性侵。

洛娜‧德魯斯(Lonna Drewes)在比佛利山莊與律師一同召開記者會，指控史沃威爾2018年對她下藥並強暴她。

「他強暴了我，還掐住我的脖子，我在被掐住時失去知覺，以為自己會死。」她說：「我沒有同意任何性行為。」

德魯斯當時從事模特兒工作，並曾考慮從政。她表示，史沃威爾向她提供了一些她認為有助於事業發展的人脈資源。

她回憶，兩人第三次見面時，原本計畫一同出席政治活動，後來史沃威爾去他飯店房間拿文件，她懷疑對方在她的飲料裡下了藥，因為她只喝了一杯後就失去意識。

德魯斯說，這起強暴案對她造成長期心理創傷，使她必須接受心理治療，事發後，她出於恐懼不敢發聲，她說：「我當時不想活了，我以淚洗面好幾年。」

她出示兩人之前的合照作為佐證，並表示很快就會像執法部門報案。

即使史沃威爾13日宣布將辭去議員職務，針對其不當性行為的指控仍持續擴大。之前已有四名女性指控他性犯罪，其中第二名受害者14日上午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪公開發聲，對他提出更多指控。

眾院倫理委員會(United States House Committee on Ethics)13日宣布對史沃威爾展開調查。

德魯斯表示：「一旦他辭職，倫理委員會將不再對他擁有管轄權，也就無法懲處他。」

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