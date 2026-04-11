加州州長參選人史沃威爾性醜聞連環爆 同黨逼退選

加州州長參選人、民主黨聯邦眾議員史沃威爾。(美聯社)

Politico政治新聞網站10日報導，加州州長參選人、民主黨聯邦眾議員史沃威爾 (Eric Swalwell)因兩則重磅報導揭露性侵與性不當行為指控，導致多名幕僚辭職，重要盟友也紛紛要求他退出選戰。

這波出走潮始於舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)刊出一名前幕僚指控的報導前夕，震動加州這場重量級選戰，此時距離郵寄選票開始寄出僅剩數周。

該名前幕僚告訴報社，她在為史沃威爾工作期間與其發生性關係，並指控他曾在她醉到無法同意時兩度對她性侵。

數小時後，有線電視網(CNN)報導該名前幕僚以及另外三名女性的指控，稱史沃威爾對她們進行性挑逗，並傳送露骨照片與訊息。

Politico則指出，一名前員工曾就就業歧視指控簽署協議，其中包含保密與不得貶損條款，與競選團隊聲稱任內無人簽署保密協議的說法不一致。

事件迅速引發連鎖反應，其高層幕僚在報導刊出前後陸續離開競選團隊，主要支持者開始撤回或暫停支持，支持史沃威爾的獨立支出委員會也宣布暫停運作。

史沃威爾的兩位競選共同主席聯邦眾議員戈梅茲(Jimmy Gomez)與葛雷(Adam Gray)公開呼籲他退選。

戈梅茲在聲明中表示：「今天我得知關於史沃威爾的震驚資訊，其中包含最醜陋且最嚴重的指控。我參與任何競選的前提就是信任，我無法在良心上繼續擔任此競選的任何角色，因此立即辭職。」

與戈梅茲一同向工會推銷史沃威爾的加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)也呼籲他退選；另一位加州參議員帕迪拉(Alex Padilla) 亦表達相同立場。

亞利桑納州 參議員加列戈(Ruben Gallego)也撤回支持，並對先前為其辯護表示後悔。

前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)呼籲展開調查，並表示已與史沃威爾討論退選事宜。她在聲明中說：「正如我與史沃威爾討論的，這件事最好在州長選戰之外處理。」

加州民主黨主席希克斯(Rusty Hicks)雖未直接要求他退選，但稱指控「極為嚴重」，並重申所有候選人應誠實評估競選可行性，暗示史沃威爾已不具競爭力。

史沃威爾透過聲明否認指控，稱此為選前的抹黑手段，並表示將以事實自我辯護，必要時採取法律行動。

史沃威爾曾在2020年被Axios報導疑與傳為中國間諜的方芳(Christine Fang)有不正當關係，且聯邦調查局(FBI)早在2015年前後就曾向史沃威爾提出警示。