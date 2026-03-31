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巴菲特切割蓋茲：不想因艾普斯坦案被傳喚作證

巴菲特切割蓋茲：不想因艾普斯坦案被傳喚作證

世界新聞網王若馨／即時報導
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投資大師巴菲特。(路透資料照)
投資大師巴菲特。(路透資料照)

95歲的投資大師巴菲特(Warren Buffett)今日接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時表示，自從艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案大量曝光後，他就與老友微軟共同創辦人蓋茲(Bill Gates)斷了聯繫。

巴菲特說：「自從整件事浮出水面之後，我就完全沒有再跟他聯絡。」

「我不想讓自己處在一個知道太多事情，甚至可能被傳喚作證的位置。」巴菲特說，「在事情解決之前，多談無益。」

儘管如此，巴菲特仍稱蓋茲是「老朋友」，但他強調目前保持距離是合理的選擇。

他也表示，慶幸蓋茲從未邀他前往紐約與艾普斯坦見面：「這點我得感謝他。但發生過的事情，你也無法逃避。」

談到艾普斯坦時，巴菲特表示，對於有人能將騙局經營得如此成功感到驚訝：「男人喜歡性…其中一些人也會想逃稅，而他正是抓住了這些弱點。」

巴菲特表示，他從未與艾普斯坦見面或有任何往來，但並不後悔過去給予蓋茲基金會巨額捐贈。

今年稍早大批艾普斯坦檔案公布後，蓋茲為自己與這名已故性罪犯的關係公開道歉，稱那是「巨大的錯誤」(huge mistake)；他也承認在與前妻梅琳達·蓋茲(Melinda French Gates)婚姻期間，曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，但否認涉及任何犯罪行為。

艾普斯坦事件重創蓋茲聲譽，多位知名人士已與其共同發起的「捐贈誓言」(Giving Pledge)計畫保持距離。該計畫鼓勵全球億萬富豪承諾將大部分財富捐獻給公益事業。

艾普斯坦 微軟 巴菲特

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