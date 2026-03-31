藍州加稅新一例 華盛頓州通過收入逾百萬徵9.9%富豪稅

華盛頓州州長佛格森。(美聯社資料照)

華盛頓州是不徵收州所得稅的全國九州之一，州政府如今第一次徵收所得稅。華州州長佛格森(Bob Ferguson)30日簽署州議會通過俗稱富豪稅(millionaire's tax)法案，調整後總收入(adjusted gross income)每年超過100萬元的部分徵稅9.9%，2028年開始實施。富豪稅稅收將用來支持托兒服務、學童免費餐點、擴大勞工家庭稅收抵免(tax credits)、企業減稅(tax breaks)等，低於某個收入水平家庭將可獲得300元至1300元不等的支票。

華爾街日報分析，民主黨執政的其他藍州也在討論推出類似的富人稅，共和黨 執政的紅州則在推動降低或取消所得稅。

位於藍州的州議員及進步派倡議團體，為各種版本的富人稅各自辯論。贊成對富人加稅的支持者表示，富人稅的稅收可以用來對抗不平等，填補聯邦政府 削減醫療、營養補助計畫之後的預算漏洞。

華州是對富人加稅的藍州最新一例，佛格森說，為了讓不公平的制度得以重新平衡(rebalance)，富豪稅州法有其必要。

佛格森表示，華州收入最低的20%居民，收入有13.8%用來繳交銷售稅、房產稅給地方政府及州政府，最富有的階層相較之下繳納比例卻小很多。

麻州 2022年通過對年收入超過100萬元的部分徵收4%附加稅(surtax)。麻州政府的附加稅稅收在2025會計年度來到30億元，2024會計年度則有24億6000萬元。

位於華州與其他地區的共和黨人士警告說，對富人加稅將導致某些民眾搬到低稅州，藍州因此失去投資、創造就業的機會。

華州眾議會少數黨領袖史托克斯巴瑞(Drew Stokesbary)在法案簽署之前說，富豪稅恐將讓促使華州成功的創業精神遭到打壓。他說，華州稅務挑戰的問題出在過度支出，富豪稅適用對象可能逐漸擴大到更多居民。