我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未挺伊朗、委內瑞拉 美前駐中大使：中像善變的朋友

車市也呈K型分布 高檔新車平均價格4.7萬

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

美國中老年人協會(AARP)公共政策研究中心(Public Policy Institute)公布最新調查報告指出，長照開銷持續上漲，中產階級無法獲得白卡(Medicaid)長照資源，讓美國家庭財務負擔增加；2024年，美國民眾無償照顧年邁或生病家人的經濟產值超過1兆，半數照顧者坦承財務受到衝擊，包括儲蓄耗盡、債台高築。

報告指出，2024年約有5900萬名美國民眾照顧已成年家人、鄰居或朋友，累計工作時數有495億小時，相當於2380萬名全職勞工的工作時間，人力約占全國全職勞動力的17%。

AARP執行長明特爾-喬登(Myechia Minter-Jordan)說，1兆元經濟產值反映了數百萬美國家庭的日常現實，人們以非常私人且對國家運作非常重要的方式，介入親人的照護。

從金額規模來看，1兆元超過2024年私人企業健保支出的9670億元，也超過白卡計畫支出的9320億元。

照護員薪資在2024年從每小時平均16.59元上漲到20.41元，如果每周無償照顧親人27小時，勞動產值大約551元，一年下來約有2萬8600元。等於是在沒有獲得任何補償的情況下，為醫療健保系統做出奉獻。

根據AARP統計，照護員酬勞各地不同，路易斯安納州每小時平均14.12元，華盛頓州則約27.05元。

調查顯示，57%家庭照顧者承擔高強度角色，也就是處理著原本由專業醫護人員執行的任務，包括藥物管理、與多位醫師協調、傷口護理，以及需要體力與技巧的活動。許多照顧者為了照顧無法獨處的親人，基本上是全天候待命。

中等收入老年人由於收入超過而不符合白卡資格，但財務能力又不足以自行負擔長照開銷，受到衝擊尤其明顯。

AARP正在推動獲得兩黨支持的「照護抵稅法案」(Credit for Caring Act)，目標是幫照顧親人的勞工家庭爭取5000元抵稅(tax credit)，並且允許照護者用健康儲蓄帳戶(health savings account)或彈性支出帳戶(flexible spending account)幫父母繳交符合規定的醫療花費。「照護抵稅法案」從2025年初以來一直卡在眾議院歲計委員會(House Ways and Means Committee)，目前沒有交付全院表決的立法時間表。

上一則

九歲男童拼字晉級州賽 獲准從ICE拘留所假釋參賽

延伸閱讀

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
保母費續攀升 芝加哥22-25元 金山時薪近30元

保母費續攀升 芝加哥22-25元 金山時薪近30元
保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消
聯邦大砍經費 紐約「基本計畫」健保46萬人恐遭退保

聯邦大砍經費 紐約「基本計畫」健保46萬人恐遭退保

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

2026-03-28 00:30

超人氣

更多 >
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役