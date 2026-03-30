中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

示意圖。（取自123RF）

美國中老年人協會(AARP)公共政策研究中心(Public Policy Institute)公布最新調查報告指出，長照開銷持續上漲，中產階級無法獲得白卡(Medicaid)長照資源，讓美國家庭財務負擔增加；2024年，美國民眾無償照顧年邁或生病家人的經濟產值超過1兆，半數照顧者坦承財務受到衝擊，包括儲蓄耗盡、債台高築。

報告指出，2024年約有5900萬名美國民眾照顧已成年家人、鄰居或朋友，累計工作時數有495億小時，相當於2380萬名全職勞工的工作時間，人力約占全國全職勞動力的17%。

AARP執行長明特爾-喬登(Myechia Minter-Jordan)說，1兆元經濟產值反映了數百萬美國家庭的日常現實，人們以非常私人且對國家運作非常重要的方式，介入親人的照護。

從金額規模來看，1兆元超過2024年私人企業健保支出的9670億元，也超過白卡計畫支出的9320億元。

照護員薪資在2024年從每小時平均16.59元上漲到20.41元，如果每周無償照顧親人27小時，勞動產值大約551元，一年下來約有2萬8600元。等於是在沒有獲得任何補償的情況下，為醫療健保系統做出奉獻。

根據AARP統計，照護員酬勞各地不同，路易斯安納州每小時平均14.12元，華盛頓州則約27.05元。

調查顯示，57%家庭照顧者承擔高強度角色，也就是處理著原本由專業醫護人員執行的任務，包括藥物管理、與多位醫師協調、傷口護理，以及需要體力與技巧的活動。許多照顧者為了照顧無法獨處的親人，基本上是全天候待命。

中等收入老年人由於收入超過而不符合白卡資格，但財務能力又不足以自行負擔長照開銷，受到衝擊尤其明顯。

AARP正在推動獲得兩黨支持的「照護抵稅法案」(Credit for Caring Act)，目標是幫照顧親人的勞工家庭爭取5000元抵稅(tax credit)，並且允許照護者用健康儲蓄帳戶(health savings account)或彈性支出帳戶(flexible spending account)幫父母繳交符合規定的醫療花費。「照護抵稅法案」從2025年初以來一直卡在眾議院歲計委員會(House Ways and Means Committee)，目前沒有交付全院表決的立法時間表。