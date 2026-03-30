九歲男童拼字晉級州賽 獲准從ICE拘留所假釋參賽

拼字大賽參賽者將手放在按鈕上方，準備隨時搶答的示意圖。(美聯社)

遭到移民和海關執法局(ICE )拘留於德州的一名9歲男童，因為拼字大賽(Spelling Bee)晉級州賽，希望離開拘留中心回到新墨西哥州參加比賽，與YouTube兒童節目網紅「瑞秋小姐」(Ms. Rachel)視訊通話曝光後引起輿論關注。今日美國報報導，男童與父母均於23日獲得人道主義假釋，返回新墨西哥州準備參賽。

律師馬丁(Corey Sullivan Martin)對今日美國報表示，就讀四年級的戴弗·赫納歐·希門尼斯(Deiver Henao Jimenez)趕在新墨西哥州拼字大賽州級比賽報名截止前夕完成登記。戴弗從3月初以來跟父母一同關押於德州南部的迪利移民處理中心(Dilley Immigration Processing Center)。

本名瑞秋‧阿庫索(Rachel Accurso)的網路兒童節目創作者「瑞秋小姐」，日前在社群媒體 分享與戴弗的視訊通話，在網路引起熱議。

戴弗對阿庫索說：「我不想待在這裡，這裡一點都不好。我想離開去參加拼字比賽。」他表示，很想回到學校，因為上學很快樂，也很想念同學。

馬丁說，戴弗贏得校內拼字比賽，並在分區比賽獲得名字，拘留期間得知獲得晉級，可以參加州級比賽。

馬丁表示，戴弗與父母獲得人道主義假釋之後，返回新墨西哥州準備參加今春的州級比賽。戴弗一家仍要等待移民法院的開庭日期。戴弗一家三口都來自哥倫比亞，庇護案件等候移民法院審理期間，戴弗父親等待審理期間獲得工作許可，從事建築行業，但在一次例行報到時遭到移民幹員拘留。

馬丁指出，戴弗一家對於能夠回到原本生活的社區感激萬分，也非常感謝社區民眾在他們拘留期間給予的大力支持。