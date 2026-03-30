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警方AI臉部辨識出錯 田納西州50歲婦女冤枉被押5個月

記者顏伶如／即時報導
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初創公司Clearview AI的臉部辨識技術。示意圖（美聯社）
初創公司Clearview AI的臉部辨識技術。示意圖（美聯社）

CNN報導，北達科他州法戈(Fargo)警方坦承AI臉部辨識系統出錯，導致一名50歲田納西州婦女被捕後在牢裡關押5個月。警方雖然坦承犯錯，並說將改變運作方式，但未道歉。這名婦人在田州被捕並引渡到北達科他州之前，從來不曾到過當地。

根據法戈警察局聲明以及GoFundMe網路募款專頁說明，50歲的安潔拉‧利普斯(Angela Lipps)2025年7月14日在田州遭到逮捕，因為相隔1000多哩之外的北達科他州法戈市，幾周之前對她發布逮捕令。法戈警方指控利普斯犯下多起銀行詐欺案。

法戈警察局長齊博斯基(Dave Zibolski)說，警方詢找銀行詐欺犯罪嫌的過程中，使用合作機構提供的臉部辨識科技，還使用獨立於人工智慧(AI)之外的其他調查步驟協助指認。

齊博斯基上周在記者會上說，警局使用鄰近機構AI系統的某些訊息是導致出錯的原因之一。他說，西法戈(West Fargo)合作機構在某個時間點自行購買AI臉部辨識系統，警局管理階層對此並不知情，警方原本不能使用這套系統，如今已經明確禁止。

西法戈警察局表示，使用初創公司Clearview AI的臉部辨識技術，這套系統數據庫擁有從網路、社群媒體抓取的數十億張照片；Clearview臉部辨識系統找到犯罪嫌疑人是利普斯，因此將訊息分享給法戈警局。

利普斯遭控盜竊重罪、盜用他人個資重罪等罪名，北達科他州法官7月1日簽署利普斯逮捕令，要求全國各州引渡。辯護律師說，利普斯被捕之後，在田州監獄待了3個多月才被引渡。

GoFundMe募款說明中，利普斯寫道，被引渡到北達科他州的過程很可怕，「那是我第一次坐飛機，充滿恐懼、疲憊與羞辱」。她說，在法戈市獲得一名律師，律師從銀行紀錄證實，犯罪發生時她不在法戈，而在田州。

法戈警方、北達科他州檢察官與法官12月23日一致同意撤銷起訴，利普斯在平安夜獲釋。

有3個孩子、5名孫子的利普斯，被引渡之前從未到過北達科他州。她的律師表示，正在評估提告民事賠償。

臉部辨識

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