保費帳單五分錢誤差導致婦人遭保險公司取消健保

保險公司「第一保健」（Healthfirst）。示意圖（美聯社）

住在佛羅里達州墨爾本(Melbourne)的單親媽媽洛蕾娜·希爾(Lorena Alvarado Hill)平日工作是教師助理，周末在J.Crew服裝店打工，因為疏忽保費 帳單出現五分錢的誤差，遭到保險公司「第一保健」(Healthfirst)取消健保。

華盛頓郵報30日報導，希爾與母親同住，母女倆透過俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台HealthCare.gov參加「第一保健」健保計畫，獲得政府補貼之後，保費為零。

2025年6月，希爾因為屆滿65歲的母親同時取得紅藍卡 (Medicare)及白卡(Medicaid)資格，將母親從家庭健保方案中移除。這項改變觸發希爾健保自付保費重新計算，每月保費從零元變成0.01元。

由於保費金額過低，希爾無法用信用卡付款。她表示，確實收到幾次通知，寫著可能因為每月保費未繳而失去健保資格，但她看病都有繳交自付款(co-payments)，保險代理人也要她不必擔心，健保依然處於有效狀態。

希爾說，一直以為這1分錢可能只是四捨五入的進位誤差，不至於導致失去健保。

2025年11月22日，她收到「健保即將終止」的信函通知，信上寫著最後獲得健保的日期是大約四個月前的7月31日。她說，當天嚇得徹夜難眠，透過保險代理人詢問「第一保健」，得到回音是不但健保遭到取消，欠繳5分錢恐被轉給催收機構處理。她表示，幫女兒支付大學學費而貸款，很怕信用分數毀掉。

喬治城大學(Georgetown University)健康保險改革研究中心(Center on Health Insurance Reforms)教授莎賓娜‧柯列特(Sabrina Corlette)分析，還有其他民眾同樣因為小額欠款導致失去健保。她說，「歐記健保」擴大補助範圍之後，類似希爾的狀況不算罕見。

根據拜登政府統計，2023年裡獲得補助的ACA投保民眾當中，因為欠款5元以下而遭取消健保約有8萬1000人，另外將近10萬3000人因為積欠10元以下帳單遭到取消健保。

為了避免低收入族群遭到失保衝擊，拜登政府衛生主管官員賦予保險公司彈性處理空間，讓ACA投保民眾在欠款10元以下或欠款低於成本花費95%以下得以保留健保90天做為寬限期。這就是希爾看病照常繳自付款卻未查覺異狀的原因。川普政府以打擊詐欺、防止濫用為由，去年8月25日取消寬限期措施。