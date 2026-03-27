女房仲在樣品屋開放參觀日遭槍殺 15年冷案兇嫌落網

連棟屋（townhouse）示意圖。（路透）

2011年4月8日，27歲房屋仲介艾希莉‧奧克蘭 (Ashley Okland)在愛阿華州西狄蒙(West Des Moines)一棟連棟屋(townhouse)樣品屋舉辦開放參觀日(Open House)遭到槍殺，警方後來未能破案。冷案懸宕近15年，兇嫌終於落網。

西狄蒙警察局日前上周宣布，53歲婦人克莉絲汀‧拉姆希(Kristin Elizabeth Ramsey)被捕之後，遭到愛州德拉斯郡(Dallas County)大陪審團一級謀殺罪起訴，目前押於郡立監獄，保釋金200萬元。

命案發生時，拉姆希是連棟屋地產商「羅特朗德住家」(Rottlund Homes)行政助理兼銷售經理，奧克蘭為樣品屋舉辦開放參觀日，卻身中兩槍陳屍屋內。

案發四周年時，警方表示調查將近900個線索，約談大約500人。至於最後如何鎖定拉姆希，警方並未透露細節。

奧克蘭的弟弟喬許(Josh Okland)在西狄蒙警察局記者會上發表聲明，感謝調查人員偵破這起兇殺案。他說：「我們家人14年來一直等待這一天的到來。」

他說，出事前一天的4月7日下午還跟姊姊在餐廳相聚，姊姊房地產生意興隆，想聘他當助理幫忙處理雜務、製作傳單，「她花四小時幫我培訓，我永遠不會忘記那一天」。