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美企家以「中國的美國版毛澤東」自居稱為新世界秩序奮戰

記者顏伶如／即時報導
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中國天安門。示意圖（路透）
中國天安門。示意圖（路透）

根據福斯數位新聞(Fox News Digital)27日調查報導，自取漢名「羅一」的美國科技企業家辛漢(Neville Roy Singham)，去年11月在一場受到共產黨支持的上海座談會中，以「中國的美國版毛澤東」(China's American Mao)姿態亮相，聲稱要為「新世界秩序」奮戰，組成「國際革命陣線」(International Revolutionary Front)瓦解美國的「超帝國主義」。

辛漢在「全球南方學術論談」(Global South Academic Forum)會中發表的172頁報告，讓外界首次清楚看到他成立近十年的全球網絡意識型態與運作策略內容。報告重點包括重新定義歷史、挑戰西方霸權、呼應中國領導人習近平倡議的「新世界秩序」(new world order)行動。

福斯數位新聞報導，辛漢2017年在牙買加與反戰倡議組織「粉色代瑪」(CodePink)共同創辦人茱蒂‧艾凡斯(Jodie Evans)結婚之後，逐漸建立「辛漢家族」(House of Singham)。如今「辛漢家族」是擁有全球2000個非營利組織、媒體平台、行動團體的網絡，包括紐約市的「人民論壇」(People's Forum)到上海「瑪酷文化傳播有限公司」(Maku Cultural Communication Co)，旨在跨境運作之際維持獨立自主的形象包裝。

報導指出，辛漢在著作裡就把自己定位成在中國發跡的「新版美國毛澤東」，把毛澤東思想用在跟美國對抗的現代全球行動倡議、媒體宣傳以及意識型態戰爭。

71歲的辛漢2017年出售科技公司Thoughtworks而獲利近10億，用來在上海生活並推動倡議。

福斯數位新聞調查發現，辛漢2017年至2023年間，向六家非營利組織投訴2.78億，建立目前擁有2000個組織的「辛漢家族」跨國網絡。「辛漢家族」的非營利組織從2017年到2025年之間，在全球五大洲的223筆交易當中，總共轉移5.91億資金。

「人民論壇」2018年8月舉辦第一場活動，到今年初累計舉辦1663場活動。艾凡斯在夫妻兩人創立的多個非營利組織擔任董事，但在國稅局(IRS)稅務申報裡，對於資金用途披露極少。舉例來說，通訊地址在威斯康辛州首府麥迪遜(Madison)UPS分店的「人民福利協會」(People's Welfare Association)，2017年至2024年間收到「人民支持基金會」(People's Support Foundation)大筆資金後，把9600萬元從美國輸送到全球各地，主要流向南美洲與南部非洲。

華府智庫「首都研究中心」(Capital Research Center)資深分析師史提森(Robert Stilson)說，「辛漢家族」存在嚴重的透明度問題。

紐約市

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