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佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

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佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

世界新聞網王若馨／即時報導
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鄭安瑪麗(Ann Mary Zheng，音譯)。(取自佛州皮尼拉斯郡警長辦公室)
鄭安瑪麗(Ann Mary Zheng，音譯)。(取自佛州皮尼拉斯郡警長辦公室)

位於佛州坦帕的麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)本月查獲一枚簡易爆炸裝置，聯邦檢方25日起訴一對鄭姓華裔姊弟，20歲的鄭亞倫(Alen Zheng，音譯)被控放置爆裂物、試圖破壞政府財產等罪，推測目前人在中國；27歲的鄭安瑪麗(Ann Mary Zheng，音譯)被拘留，被控干擾調查及事後協助處理證據。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)表示，兩人於案發後一同前往中國，之後姊姊返回美國時被逮捕。佛州中區聯邦檢察官基歐(Greg Kehoe)在記者會上表示，裝置「若引爆可能非常致命」。

兩人為親姊弟，住址登記於佛州蘭多湖(Land O'Lakes)，皆為美國公民，若相關指控成立，鄭亞倫最高可面臨40年監禁，鄭安瑪麗則最高可面臨30年監禁。

當地媒體「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)近日收到一段透過Signal發送的匿名影片，影片中剪影人物自稱是放置裝置者，稱此舉是反對美國對伊朗的軍事行動和移民政策，並聲稱未來會有「改進版」裝置。

檢方表示，鄭亞倫涉嫌於3月10日晚間將爆炸裝置放置於基地訪客中心附近，事後並撥打911通報有炸彈。空軍人員曾進行搜索，但未立即發現該裝置，直到六天後才尋獲。

調查人員後來追查報案所使用的手機，發現手機於犯案前於百思買(Best Buy)購買，店內監視器畫面顯示鄭亞倫進行了該筆交易。

此外，鄭亞倫駕駛一輛2010年黑色賓士(Mercedes-Benz)將裝置運至基地，數日後，鄭安瑪麗協助將該車出售，車輛在出售前曾被清理，但聯邦調查局找到該車，並檢出爆炸物痕跡。

兩人在賣車後購買機票前往中國，但鄭安瑪麗再度返回美國。

調查人員也搜查了鄭姓姊弟住所，並在屋內發現製造炸彈的材料。

鄭安瑪麗與其母均向調查人員表示，鄭亞倫曾承認製作該爆炸裝置。其母因簽證逾期被拘留，等待驅逐出境。

麥克迪爾空軍基地為中央司令部與特種作戰司令部所在地，是美軍在中東行動的重要指揮中樞。自美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，該基地與全國多處軍事設施均處於高度警戒狀態。

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