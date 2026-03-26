蕾哈娜豪宅遭槍擊細節曝光 犯嫌否認謀殺未遂

流行天后蕾哈娜位於洛杉磯的住家遭到槍擊。美聯社

國際巨星蕾哈娜（Rihanna）在美國加州洛杉磯 的豪宅日前遭到槍擊，涉案女子今天出庭，對謀殺未遂的指控不認罪。與此同時，蕾哈娜驚險逃過一劫的細節陸續浮現。

法新社報導，來自佛羅里達州的35歲女子奧爾蒂斯（Ivanna Lisette Ortiz）涉嫌於本月8日對蕾哈娜的廣大豪宅開火，當時蕾哈娜和伴侶饒舌歌手A$AP Rocky在一輛露營拖車內。

蕾哈娜告訴警方，她聽到多發子彈擊中拖車的聲音，拉開窗簾後發現擋風玻璃上出現彈孔。她說，她當時將A$AP Rocky從床上叫醒，告訴他有人朝他們開槍，兩人隨即趴下，之後衝進屋內確認3個孩子和工作人員的安全。

警方表示，犯嫌發射大約20發子彈。除拖車外，子彈還擊中露台區和嬰兒房的牆壁。

根據洛杉磯警察局的犯罪摘要，鄰近房產也發現彈孔。

檢察官波特（Alexander Bott）告訴洛杉磯郡高等法院，奧爾蒂斯持突擊步槍開火時，屋內有數人在場，這起槍擊事件「將多人性命置於險境」。

他表示，奧爾蒂斯行為「極度危險」。奧爾蒂斯被捕時，車上起出步槍、彈藥及假髮。

奧爾蒂斯對1項涉及蕾哈娜的謀殺未遂罪和10項持半自動槍械攻擊罪均不認罪。她也否認2項對有人居住的住宅開槍罪，以及1項對有人的車輛開槍罪，同時否認她本人蓄意開槍的指控。

洛杉磯郡高等法院法官麥戈尼格爾（Theresa McGonigle）命令奧爾蒂斯4月8日再度出庭。由於奧爾蒂斯未能支付187.5萬美元保釋金，目前仍羈押候審。

麥戈尼格爾也下令在這起刑事案件審理期間，奧爾蒂斯不得在加州執行語言治療師職務。她自2016年起持有加州的執照。

若罪名成立，奧爾蒂斯面臨最重無期徒刑且不得假釋。

娛樂新聞網站TMZ報導，奧爾蒂斯先前曾被強制送醫。

臉書（Facebook）上一個疑似屬於她的頁面有一些影片和發文，內容提到蕾哈娜、金卡戴珊（Kim Kardashian）和卡蒂B（Cardi B）等名人。其中一篇貼文標註蕾哈娜，要她「有話直接跟我說，而不是在我背後說三道四」。她在另一支影片中聲稱蕾哈娜想殺她。