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養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

記者顏伶如／即時報導
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示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

美聯社報導，衛生部估計65歲以上老年人當中，超過半數晚年生活需要他人協助，但擁有私人長照保險的美國老年人相對較少；俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)通常不支付養老院或養老機構(assisted-living)開銷，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)對於收入及資產有嚴格限制，老人照護專家指出，對於有長照需要的中產階級或收入有限者來說，有計畫地讓自己或家人陷入貧窮狀態，也就是採取「財產耗盡」(Spend Down)策略，才能讓白卡計畫盡快介入，幫忙支付養老院或養老機構的長照花費。

為了符合白卡資格，家屬必須有系統地透過透明方式，讓需要長照資源的家人把資產用在合適支出，例如把長輩剩餘資產用來預付喪葬費或購買墓地。

報導指出，為符合白卡資格而刻意減少收入與儲蓄，聽起來讓人卻步，但如果沒有規畫，長照巨額花費將迅速花光積蓄。

保險金融公司Genworth Financial在2024年研究發現，聘請居家健康助理平均每年約7萬8000元，養老院雙人房平均花費每年11萬1000元。相較之下，根據聯準會(Fed)數據，65歲至74歲退休族退休存款中位數僅20萬元。如果沒有妥善規畫，入住養老院兩年就會花光退休存款。

白卡長照資格使用門檻各州不同，通常僅限低收入、資產極少的族群，絕大多數州要求個人每月收入低於2800元或3000元，個人資產不能超過2000元，但不包括主要住所、一輛汽車及個人物品。

報導指出，白卡資格規定複雜，民眾最好請教專家，確保資產獲得妥善運用，以免不小心失去白卡長照資格。舉例來說，家屬不應該只是把需要照顧者的資產轉到親戚名下，只求帳面上看起來顯得貧窮。

研究長照已35年的非營利倡議組織Justice in Aging長照服務與支援主任卡爾森說(Eric Carlson)，民眾必須體認到，在生命中某個階段可能需要接受護理照顧，而且時間極長。

卡爾森說，人們不應該在長期照顧的事務上做出「自己動手」(DIY)的財務規畫，否則可能導致遺產出現重大問題，「你不想等到需要長照的那一天才來做這些決定」。

聯準會 長照 醫療保險

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