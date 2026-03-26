川普宣布政策前爆神秘交易潮遭質疑有人提前獲知內容謀利

美國總統川普。（路透）

華爾街日報25日報導，川普 總統宣布重大政策之前，市場多次出現異常交易；最近實例是川普23日早晨於「真實社群」(Truth Social)發文表示伊朗戰爭緊張緩解之前大約15分鐘，石油期貨、史坦普500指數(S&P 500)期貨爆發一波神秘交易熱潮，川普貼文發布之後，油價大跌，股市應聲上揚。

某些人士質疑有人透過提前得知川普發文內容謀利。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)在社群媒體X發文寫道：「是誰幹的？川普自己，川普家人，還是白宮 助理？這就是腐敗。令人瞠目結舌的腐敗。」

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，在毫無證據之下暗示政府官員利用非公開訊息獲得經濟利益，是沒有根據且不負責任的報導。

然而，某些資深市場人士認為，官方政策宣布之前，川普核心圈就走漏消息。

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)統計，川普發文之前大約15分鐘，石油期貨市場突然爆發交易量。

美東時間3月23日上午6時49分到6時51分之間，布倫特(Brent)原油與西德州中級原油(WTI)期貨易手規模超過7億6000萬元。

同一時間的史坦普500指數期貨也出現交易量爆發，但交易驟增並沒有明顯誘因。

川普發文之後，油價立即下跌，美股期貨飆升。

根據區塊鏈分析公司Bubblemaps發現，美國與以色列2月28日開始攻打伊朗後不久，一群疑似「內部人士」因為在線上賭盤網站Polymarket精準押注美國開戰時間，獲利120萬。

Bubblemaps大多數可疑帳號都押注美國將於2月28日前開戰，日期剛好就跟美軍行動相同。Bubblemaps進一步調查時找到證據，其中一個帳號與另一個去年精準押注美國打擊伊朗核子設施而獲利的Polymarket帳號有關。

今年1月2日美東時間晚上10時46分，川普命令美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)。全世界是在當晚委國首都卡拉卡斯(Caracas)傳出爆炸聲響才知道消息，但Polymarket一系列交易引發質疑，似乎有人提早知道美軍行動而押注獲利。

去年12月底與今年1月初，一名神秘交易員花3萬4000元押注馬杜洛在1月底之前下台，最後一筆下單是在1月2日晚間9時58分，距離川普下令不到一小時。精準押注讓這名交易員最終獲利超過40萬元。

2025年10月10日，川普發文矢言要對北京加徵100%關稅，股市隨之大跌。

這次精準時機出現在匿名去中心化交易所Hyperliquid。兩個帳號在拋售潮發生前押注比特幣及乙太幣下跌，當天結束時某些部位已平倉，總計獲利1億6000萬元，最後一筆交易是在川普發文前倒數一分鐘做出。