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社群操作刺激流量…白宮戰爭貼文遊戲化 老兵：噁心

記者顏伶如／即時報導
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美國對伊朗開戰後，已有13名美軍喪生。(美聯社)
美國對伊朗開戰後，已有13名美軍喪生。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，川普團隊在伊朗戰爭的相關社群媒體發文裡，迷因圖與短片經常納入卡通、電玩遊戲片段，讓退役軍人以及殉職官兵家屬感到不安，覺得戰爭與捐軀犧牲的嚴肅意義遭到淡化，甚至拿來開玩笑。川普幕僚則說，網路發文引發負面批評，反而刺激瀏覽人次增加。

美國陸軍退役上校布西諾(Joe Buccino)27年軍旅生涯四度派駐阿富汗、伊拉克戰場，曾擔任美軍中央司令部(U.S. Central Command)發言人，親眼目睹軍中同袍在戰場上為國犧牲。他說，第一次看到白宮把伊朗戰爭畫面跟卡通、電玩片段一起做成社群媒體貼文時，感覺噁心。

布西諾說，美國與以色列對伊朗發動軍事行動，造成13名美國人死亡，但川普的公關團隊高層主管卻把這場國際衝突當成玩笑。

他說，對於戰爭策略、如何結束戰火已經產生質疑的退役軍人，如今看到國家最高決策機構搭配流行音樂、剪輯加入電玩遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)及卡通「海綿寶寶」(SpongeBob SquarePants)片段的飛彈攻擊影片，感到不安。

白宮在Instagram、TikTok、X平台官方帳號發布的影片裡，加入電影、電視影集、電玩遊戲的笑料，包括「捍衛戰士」(Top Gun)、「俠盜獵車手：聖安地列斯」(Grand Theft Auto: San Andreas)、「七龍珠」(Dragon Ball Z)等。

他表示，這種社群操作手段完全貶低軍人為國家而肩負的對伊任務。

保守派非營利倡議組織「關心美國退伍軍人」(Concerned Veterans for America)執行長維克(John Vick)發表聲明說，軍方的成功值得慶祝，但把戰爭遊戲化或輕浮化，則傷害那些為國犧牲奉獻的美國人，讓永無止境的衝突有何代價遭到模糊。

維克表示：「絕大多數美國人，尤其是美國退伍軍人，都已準備好想聆聽我們如何、何時取得勝利且結束這場戰爭。這才是五角大廈需要溝通的內容，動作要快。」

某些川普支持者說，川普團隊策略以年輕人可以理解的短影音方式呈現，有助於吸引注意力。

2024年大選曾幫川普拉票的喬治亞州肯尼索州立大學(Kennesaw State University)21歲學生戴維斯(Malcolm Davis)說，迷因圖(memes)傳播效果非常好，展現「美國在世界舞台有多強大」。

阿富汗 川普 白宮

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