機場安檢排到爆…達美航空取消國會議員插隊特權

達美航空。(美聯社)

亞特蘭大 憲政報(Atlanta Journal-Constitution)24日報導，由於機場安檢排隊時間越來越長，達美航空 (Delta Air Lines)已暫停提供國會議員專屬的航班協助服務。

參院數日前才通過一項提案，要求終止國會議員在機場享有的特殊待遇，包括允許他們在安檢時插隊。

達美航空總部位於亞特蘭大，其主要樞紐哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)是全球最繁忙的機場之一；機場官員已提醒旅客，在「當前狀況」下，無論國內或國際航班，至少需預留四小時以通過運輸安全管理局(TSA)安檢。

國土安全部(DHS)自2月中旬起資金中斷，越來越多TSA員工因領不到薪資而請假或離職，全美機場壅塞持續惡化；DHS表示，已有超過400名TSA人員離職。

本月稍早，達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)與多名航空業高層共同致函國會，呼籲兩黨合作，以確保未來若再出現政府關門，聯邦航空相關人員仍有薪水可領。

信中表示：「TSA人員最近領到的薪資是0元，這完全令人無法接受。在沒有薪水的情況下，要維持基本生活、支付油錢與房租，幾乎是不可能的事。」