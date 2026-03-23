參議員甘迺迪：願接受民主黨排除ICE的國安部預算提案

共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）。（路透）

國土安全部預算僵局之下，全美主要機場因為運輸安全管理局(TSA)人力短缺出現旅客過安檢時大排長龍。共和黨 路易斯安納州聯邦參議員 甘迺迪(John Kennedy)22日晚間接受福斯新聞網「美國周日夜」(Sunday Night in America)節目專訪時說，願意接受民主黨排除移民和海關執法局(ICE )的預算提案，以便讓國土安全部能有經費恢復運作，因為提案隔天共和黨可以憑一己之力，循預算協調程序(reconciliation)為ICE提供經費。

甘迺迪在節目中說：「我會接受民主黨的提議，也就是讓國土安全部全面重啟，除了ICE之外。然後，就在隔天，我會透過預算協調程序，解決ICE的經費問題。」

他表示，ICE的預算可以在完全不靠民主黨票數的情況下完成，「當然也歡迎民主黨共襄盛舉，不過我們有共和黨的票就夠了，我們就是這樣通過大又美法的」。

甘迺迪說，眼前的預算僵局導致政府機關出現不必要的長時間停擺，聯邦員工受到傷害。

各地機場安檢員在無薪可領的情況下紛紛請病假或離職。甘迺迪說：「我們現在的所作所為，就像一隻大丹犬在所有應該領到薪水的TSA與國土安全部員工腿上撒尿。」

他表示，國會議員在議場發表冠冕堂皇演說，但每個人其實都心知肚明，任何有關ICE的事項民主黨都不可能投贊成票，因為民主黨的目標是要廢除ICE，「我們置身的現況就是如此，但我們是可以在七天之內讓政府重啟運作的」。