紐約機場安檢排長龍 旅客最起碼提前3小時到

具搭機華人在社群媒體上分享，如今甘迺迪國際機場(JFK)過安檢排隊需近三小時，極度擁擠的隊伍「已經排到值機櫃台」。(美聯社)

隨著國土安全部(DHS)持續停擺，數千名運輸安全管理局(TSA)員工被迫無薪工作；而受此影響，紐約地區三大機場近日出現排隊長龍，不少旅客甚至因此誤機。

國土安全部指出，由於停擺欠薪導致大量員工缺勤，全美各地機場均出現交通瓶頸。而本周末更因撞上春假而情況惡化。22日上午，紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)航站樓內擠滿了焦急的旅客，不少人表示提早數小時抵達仍錯過班機，現場隨處可見旅客撥打航空公司電話要求改簽。

中文社群媒體小紅書上，不少周末搭機的民眾發帖警告，「最起碼提前三小時到機場」。一位已因錯過班機而該簽的網友表示，如今甘迺迪國際機場(JFK International Airport)過安檢排隊需近三小時，極度擁擠的隊伍「已經排到值機櫃台」。另有網友指出，JFK各航站樓均有因安檢過久而導致誤機的情況，且不論國內外航班或托運與否，情況一樣糟糕，「連隊伍的尾巴在哪裡都不知道，管理一片混亂」。

紐新港務局(Port Authority of NY & NJ)在社群平台X發文提醒，旅客在前往機場前，應先透過官方網站或航空公司應用程式查詢即時安檢等待時間與航班資訊。港務局並建議旅客使用「預先安檢」(TSA PreCheck)或無接觸身分認證(Touchless ID)以節省時間；局方已增派客服人員在現場維持秩序並引導人流。

此次聯邦政府 停擺源於今年1月明州發生的移民執法專員槍殺平民事件，民主黨堅持須改革移民執法體系才肯通過撥款，與共和黨陷入預算僵局，導致國土安全部資金自2月14日起斷絕；面對機場因安檢人力不足而癱瘓，川普威脅若23日(周一)前未達協議，將調派移民與海關執法局(ICE)官員進駐機場支援非技術性安檢工作。

與此同時，美國小雜貨店聯會(United Bodegas of America)本周末啟動「營救TSA行動」，允許受影響的安檢人員在全市合作的雜貨店及超市賒帳購買食物與必需品，待停擺結束領到薪資後再行還款。