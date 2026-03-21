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從巨星到局外人 羅禮士因政治立場被好萊塢排斥

世界新聞網王若馨／即時報導
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好萊塢動作明星羅禮士。(美聯社資料照)
好萊塢動作明星羅禮士。(美聯社資料照)

好萊塢動作明星羅禮士(Chuck Norris)19日逝世，據每日郵報(Daily Mail)報導，他生前的政治立場使他在好萊塢被視為「局外人」，他從原本偏自由派轉而成為立場鮮明的保守派，支持共和黨，甚至曾與前總統老布希(George H. W. Bush)一起跳傘。

羅禮士曾公開表示，他認為民主黨已「失去」與美國價值的連結，並「偏離正軌太遠」。

他在一次訪問中說：「我過去是民主黨人，但不幸的是，民主黨已經往左走得太遠。而共和黨則走到了40年前民主黨的位置。」

他說：「40年前民主黨所相信的，如今變成是共和黨在相信。因此我意識到，我必須轉向共和黨，因為民主黨已經過度偏離正軌了。」

因為這些公開表態，他長期被好萊塢主流圈子視為異類，出演主流大片機會減少，使他轉向電視、專欄寫作、慈善和政治活動。

羅禮士是虔誠的基督徒，長期在偏右派網站WorldNetDaily撰寫每周專欄，他曾寫道：「上帝與槍支，正是我們國家建立的基礎。」

他也透露與前總統雷根(Ronald Reagan)及老布希的友誼，稱雷根是「優秀的人」與「我們國家的偉大領袖」，並與布希家族長期在多項慈善活動中合作。

他寫道：「布希總統、第一夫人芭芭拉、吉娜和我，在數十年間共享了許多美好而難忘的時光，尤其因為他們住德州，距離我們只有一小時車程。」

雙方關係密切，布希甚至邀請羅禮士在他80歲生日時一起跳傘。

羅禮士也曾公開支持德州州長阿伯特(Greg Abbott)、參議員克魯茲(Ted Cruz)，及以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)等。

他還曾在2008年選戰期間，為前阿肯色州州長、現任駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)拍攝宣傳影片，哈克比在片中說：「我解決邊境問題的計畫只有兩個字：Chuck Norris(羅禮士名字)。」隨後羅禮士現身，稱讚哈克比支持憲法第二修正案，哈克比還說：「羅禮士的鬍子下面沒有下巴，只有另一個拳頭。」

羅禮士後來也持續表態支持川普(Donald Trump)參選總統。

川普周五在白宮談及羅禮士辭世時表示：「他是個很棒的支持者，這真的很遺憾。」並說：「他是個很好的人，非常強悍，我們可不想跟他打架。」

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