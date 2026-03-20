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川普政府告哈佛大學 控校方縱容反猶示威釀敵意校園

中央社華盛頓20日綜合外電報導
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哈佛大學。(美聯社)
哈佛大學。(美聯社)

美國川普政府今天對哈佛大學（Harvard University）提起訴訟，指控哈佛在2023至2025年間校園內支持巴勒斯坦示威活動中，對猶太及以色列學生形成「敵意的環境」。

法新社報導，美國總統川普對美國主要大學發起攻勢，指控這些學校在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動軍事行動之際，對支持巴勒斯坦運動放任不管，並將此視為反猶太主義。

美國司法部在新訴狀中指出，哈佛「教職員與校方高層對反猶太主義，以及對猶太人與以色列人的歧視視而不見」，控稱校方未能對支持巴勒斯坦與反以色列示威者執行大學本身的規章。

這份提交麻州法院的訴狀指出，「哈佛促進且持續助長一種校園氛圍，使敵對的反猶太與反以色列行為得以滋長。」

針對這項訴訟，哈佛聲明表示，校方「高度重視我們猶太與以色列社群成員，並持續致力於確保他們在校園中受到接納、尊重和發展」。

校方表示，已採取「具體且積極」措施來解決反猶太主義的根本原因，並「加強對學生、教師與職員的反猶太主義教育與訓練」。

在訴訟中，川普政府要求法院裁定哈佛違反與聯邦政府的合約，進而解除政府向哈佛支付數百萬美元聯邦資金的義務，並要求返還已撥付資金。

今年2月，美國司法部也曾對加州大學洛杉磯分校（UCLA）提出類似訴訟。

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