美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

聯邦檢方19日公布一項起訴書，指控兩名台灣人士在內的三人透過多層轉運與造假手段，將含有先進人工智慧 技術的美國高性能伺服器非法輸往中國，涉案金額高達數十億元；檢方指出，此案不僅涉及大規模非法轉移敏感科技，更對國家安全構成直接威脅。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室(SDNY)，被起訴的三人分別為美國公民廖益賢(Yih-Shyan “Wally” Liaw)、台灣籍張瑞滄(Ruei-Tsang “Steven” Chang)，以及台灣籍外部承包商孫廷偉(Ting-Wei “Willy” Sun, 音譯)。

其中，廖益賢為美國上市公司美超微(Super Micro Computer Inc.)共同創辦人、董事及業務發展高級副總裁；張瑞滄為該公司台灣區業務經理。三人被控共謀違反出口管制法、走私及詐欺政府等罪名，最高可面臨20年監禁。目前廖與孫已在加州被捕，張仍在逃。

起訴書指出，三人透過一套高度組織化的操作模式，系統性地將整合先進人工智慧晶片(GPU)的高性能伺服器輸往中國，以規避美國商務部對相關技術出口的嚴格限制。檢方指該類設備具有潛在軍事與戰略用途，依法須取得出口許可，但三人從未申請相關許可。

根據起訴書，廖與張先指示位於東南亞 的一家公司出面向美超微下單，表面上聲稱為該公司自用，以此掩蓋實際最終用戶為中國客戶的事實；相關伺服器多在美國組裝完成，先運往台灣，再轉送至東南亞，最後再轉運至中國，形成一條刻意設計的「多地轉運」路徑，以避開直接出口中國的監管紅線。

此外，幾人還透過重新包裝手段隱匿貨物內容。檢方指出，伺服器在運輸過程中被裝入無標識箱中，以掩蓋其為受管制設備的事實；同時，為確保訂單能通過公司內部合規審查，三人與相關人員製作虛假文件與通信紀錄，偽裝東南亞公司為最終使用者，藉此誤導審查機制。

檢方還指，三人為應付稽查而設計出「假伺服器」手法。起訴書顯示，他們在東南亞公司的倉庫內擺放大量無法運作的伺服器外殼作為「樣品」，供美超微及聯邦商務部人員檢查。檢方稱，為使其看似真實設備，幾人使用吹風機加熱方式拆除並重新黏貼標籤與序號，再將其重新裝箱，以營造設備仍在當地的假象，而實際設備早已運往中國。

檢方還指控，三人透過加密通訊軟體與中國客戶及中間人密切聯繫，內容涵蓋訂單數量、發貨地點以及如何規避監管等細節，顯示整體行動具有高度計畫性與協同性。從2024年至2025年間，涉案東南亞公司共採購約25億元的相關伺服器，其中僅2025年4月至5月短短數週內，就有約5.1億元設備被轉運至中國。

檢方強調，人工智慧相關硬體具高度戰略價值，其非法流向可能對美國國安及科技競爭力造成重大影響。南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，三人透過「錯綜複雜的謊言與掩飾網絡」進行違法行為，從中獲取巨額利益。

美超微發布公告表示，已安排廖益賢與張瑞滄行政放假，並終止與承包商孫廷偉的合作關係。