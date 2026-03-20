美參院銀行委員會兩黨領袖致函SEC 促限制中企在美上市

美國聯邦參議院銀行委員會兩黨領袖罕見聯名致函美國證券管理委員會主席，要求限制中國企業進入美國資本市場。(路透)

美國聯邦參議院銀行委員會兩黨領袖罕見聯名致函美國證券管理委員會（SEC）主席艾特金斯，要求限制中國企業進入美國資本市場。這是美國議員再度就相關議題對他施壓。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，參院銀行委員會共和黨籍主席史考特（Tim Scott）和民主黨 首席議員華倫（Elizabeth Warren）在信中警告，與中國有關的實體在SEC註冊，對美國的國家安全、金融市場誠正及投資人保護構成「獨特風險」。

參與簽署這封信的委員會成員，包括所有13名共和黨籍參議員 ，以及5名民主黨籍參議員。

信中以不透明的公司架構「可變利益實體」（Variable Interest Entitie，VIE，中國稱為協議控制）為例，指其讓中國企業能藉此規避美國針對企業在境內證券交易所掛牌上市，就某些特定產業的外資持股比例及外資對特定資產的持有，所訂出的規定。

這封信寫道，SEC「應該檢視這類架構如何被利用」，因為這些實體「為了推進中國政府的目的，可能損害對投資人的保護，以及暗中破壞公平、有秩序且有效率的市場」。

發信的參議員表示：「解決中國和其利用不透明的企業架構所帶來的威脅，對於美國至關重要。這些威脅包括對美國投資人和美國金融體系構成的風險。」

美國證券協會（American Securities Association）會長暨執行長亞可維拉（Christopher Iacovella）表示，他們完全支持這些參議員的訴求。

他說：「VIE架構是中國共產黨為了進入美國資本市場而創造的惡意『法律擬制』（legal fiction），現在該是（美國總統）川普（Donald Trump）（執政下）的SEC終結資本形成程序遭到如此濫用的時候。」

反對允許中國實體在美國上市的人士主張，這類公司未能提供充分的透明度。去年美國已有21州的最高共和黨籍金融官員聯合致函SEC，要求其判定未能保護美國投資者的中國企業是否應從美國證交所下市。

如今SEC再度面臨外界採取行動，要求其更仔細檢視，允許中國企業在美國上市如何會破壞美國國家安全，以及對美國公民的個人資料隱私構成威脅。

此外也有人越來越擔心，美國資本正注入到能夠促進中國軍事現代化的中國公司。