初春三月美西南部就110度高溫 恐成氣候變遷底下新常態

美國西南部各地這個月出現的危險熱浪。示意圖（美聯社）

初春三月，亞利桑納州沙漠19日出現華氏110度(約攝氏43.3度)高溫，打破美國史上三月最高氣溫紀錄。美聯社20日報導，美國西南部各地這個月出現的危險熱浪 ，不只是極端天候底下的暫時波動而已，隨著地球暖化加劇，這是「升級版」的氣候異常，發生頻率不斷增加。

專家指出，前所未見的致命極端天氣，有時會在不正常的時間、不尋常的地點出現，讓更多民眾曝露於危險之中。

加拿大維多利亞大學(University of Victoria)氣候科學家韋爾(Andrew Weaver)表示，這就是氣候變遷在實際生活中的呈現，以前民眾認知的界線紛紛打破，以往被認為史無前例的事件，如今在暖化的地球上反覆發生。

美聯社諮詢的十多位科學家、氣象學家與災難專家，紛紛把今年三月出現的熱浪歸類於「超極端」(ultra-extreme)事件，跟2021年太平洋西北部熱浪、2022年巴基斯坦洪水，還有致命颶風海倫(Helene)、哈維(Harvey)、珊迪(Sandy)等相同等級。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)的「氣候極端指數」(Climate Extremes Index)顯示，過去5年美國受到極端氣候侵襲的面積，比20年前增加一倍；美國現在打破高溫紀錄的次數，比1970年代增加77%，比2010年代也增加19%。

史丹福大學 (Stanford University)氣象科學家菲爾德(Chris Field)說，西南部熱浪顯然屬於「大型事件」(giant events)範疇，氣溫比正常水平高出華氏30度(約攝氏16.7度)。

非營利研究機構「氣候中心」(Climate Central)氣象學家兼經濟學家史密斯(Adam Smith)說，不要忘記因為高溫、乾燥引發的野火，例如2025年「太平洋斷崖」(Pacific Palisades，又稱寶馬山花園)野火及「伊頓山火」(Eaton Fire)。