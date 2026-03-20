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CNN：今年退稅拿較多 但油錢變貴可能花掉大半

記者顏伶如／即時報導
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伊朗戰爭導致油價上漲。（路透）
伊朗戰爭導致油價上漲。（路透）

有線電視新聞網(CNN)20日報導，拜「大又美法」之賜，美國納稅人今年拿到退稅普遍增加，但伊朗戰爭導致油價上漲，拿回退稅其中大半恐怕被變貴的油錢花掉。

「大又美法」讓標準扣除額提高，讓小費與加班費免稅，許多納稅人今年報稅後拿回較多退稅。

國稅局(IRS)截至3月6日的最新數據顯示，與去年相比，今年納稅人拿到退稅平均增加約350元，將近11%。

「稅務基金會」(Tax Foundation)聯邦稅務政策副總監艾瑞卡‧約克(Erica York)說，國稅局統計數字到了4月15日報稅截止結束之前可能還有變動，不過退稅金額多少通常在2月底就趨於穩定。

國稅局執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)3月4日在國會聽證會上說，申報老年人扣除額提高以及小費、加班費、汽車貸款利息免稅的納稅人，今年收到退稅平均增加775元。估計到了報稅季結束時，這個數字將上升到1000元。

CNN報導，這筆額外現金到手之際，卻是許多消費者在加油站感受到漲價痛苦的同一時間。

全美平均汽油價格來到每加侖3.88元，從2月28日伊朗戰爭爆發以來，上漲大約0.90元。

約克指出，如果退稅多拿300元或500元，很快就可能因為汽油變貴、萬物齊漲而花掉，沒有感覺到手頭變寬裕。她說，這次退稅紓困恐怕沒辦法帶來共和黨或川普總統期望的「政治紅利」(political dividends)。

戰爭延續三周以來，油價迅速上漲主要是因為荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封閉，切斷全球約20%石油供應。戰爭何時結束，目前仍不明朗。

油價追蹤機構GasBuddy首席石油分析師狄韓恩(Patrick De Haan)說，擁有兩輛車的家庭，如今平均每周汽油開銷大約增加20元到40元。他說，這些開銷總計起來相當驚人，從2月28日以來油價大漲，駕駛人油錢支出估計增加大約41億元。

約克表示，退稅增加的金錢沒有流入經濟其他領域，「因為美國人都花在加油站了」。

穆迪分析(Moody's Analytics)資深主任(Scott Hoyt)表示，如果油價突破每加侖4元而且維持半年，普通家庭在這段期間油錢開銷恐怕要多花600元。

他說，油價飆升對低收日家庭打擊特別沉重，因為家庭預算較大比例是花在能源項目，低收入家庭對於以退稅支應開銷的依賴程度也較高。

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