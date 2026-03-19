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前國家反恐中心主任肯特辭官之前因涉嫌洩密而遭FBI調查

記者顏伶如／即時報導
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前國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）。（美聯社）
前國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）。（美聯社）

前國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任肯特(Joe Kent)不認同伊朗戰爭，17日在社群網站發文宣布辭職，成為美國與以色列聯合對伊朗開戰以來，川普政府高層官員當中因為反戰而辭官的首例。紐約時報18日報導，知情人士表示，肯特辭職之前由於涉嫌洩露機密情資，已經遭到聯邦調查局(FBI)調查。

肯特在辭職聲明寫道，美國對伊朗發動攻擊是因為受到以色列以及強大的遊說團體壓力。長期以來，批評人士一直指控肯特鼓吹反猶太主義、反以色列的世界觀。肯特辭官則凸顯了共和黨內部對於戰爭及美以關係的看法分歧。

川普總統在肯特宣布辭職之後表示，肯特離開「是件好事」，「因為他說伊朗並不是威脅」。

肯特18日接受保守派主播卡爾森(Tucker Carlson)的播客節目專訪。伊朗戰爭爆發後，卡爾森是持反戰意見的最知名保守派人士之一，卡爾森向來對以色列提出批判。

肯特受訪時稱讚川普與川普過去幾項伊朗政策，例如2020年美軍消滅最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassim Suleimani)、2025年美軍轟炸伊朗核子設施。但他同時表示，戰爭開始之前，並無證據顯示伊朗即將發動攻擊，美國是被以色列影響才捲入這場戰爭。

肯特在節目中呼籲川普禁止以色列攻擊伊朗。他說，如果以色列拒絕聽從，美國就應該停止繼續提供防禦系統給以色列。

他說，川普必須處理的核心問題，就是以色列人的所作所為，必須用非常強硬的態度，可能還要有新的外交團隊，告訴以色列說：「該住手了，我們會保護你們，確保彈道飛彈不會打到你們，可是你們不能再進攻了，因為這是我們的戰爭」。

卡爾森與肯特在節目中聲稱，以色列可能參與2024年暗殺川普的企圖，以及去年保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)槍擊身亡事件。

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