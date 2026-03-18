兩孩以上家庭年收14.5萬經濟才穩定 49%家庭低於門檻

調查報告顯示，一個有孩子的美國家庭需要至少14.5萬元收入才算經濟穩定，但約49%的家庭未達這個門檻。(路透)

華府智庫都會研究所(Urban Institute)16日發布報告，有至少兩個孩子的美國家庭需要至少14.5萬元收入才算經濟穩定，但約49%的家庭未達這個門檻。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，2024年人口普查 數據顯示，已婚夫婦家庭收入中位數為12.87萬元。

都會研究所表示，即使年收入超過6位數的家庭也表示，他們難以支付水電費和醫療保健等基本生活開支。

「有些家庭或許不算赤貧，但會拖欠帳單，」經濟學家格阿克斯(Gregory Acs)說，「有些雖能按時支付帳單，卻像在經濟的倉鼠輪(Hamster Wheel)一樣，疲於奔命。」

分析指出，年收入超過14.5萬元門檻的人才能得到財務安全感。

費城Simplify資產管理首席策略師格林(Michael Green)去年也做過類似分析，他說美國實際貧窮線，也就是維持食物住所基本開銷的收入，遠高於政府公布的四口之家3.3萬元。

格林計算，年收入低於14萬元的美國人應該被視為貧困人口，因為他們的收入不足以支付住房、托育和食物等基本生活開支。

「格林稱之為貧窮線，我認為它實際上更像是經濟安全線，」阿克斯說。

阿克斯指出，今年還會有更多人可能面臨更嚴峻財務壓力，例如那些在1月平價醫療法計畫的額外保費優惠到期後失去優惠的家庭。

分析發現，單親家庭經濟安全率最低，約有90%低於都會研究所的門檻。

研究發現，約有10分之8租屋者收入低於經濟安全線，比例約為房主的2倍。研究也指出，約有45%至少有一名65歲以上的家庭，缺乏經濟保障。他們須10萬8500元才能有保障。雖不須托育，但老年醫療保健支出往往較高。分析顯示，居住在城市的有子女家庭需要約14.9萬元才能滿足其生活開支，而居住在都會區以外的家庭則需要12.95萬元。

而65歲以下且無子女的家庭則須9萬5900元年收入才能滿足基本生活需求。