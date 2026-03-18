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拿伊朗最高領袖生死押注 Kalshi遭非法賭博刑事起訴

記者顏伶如／即時報導
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伊朗前最高領袖哈米尼。（路透檔案照）
伊朗前最高領袖哈米尼。（路透檔案照）

亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)17日對預測市場交易平台Kalshi母公司提出刑事起訴，指控Kalshi平台開放玩家押注伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)生死，涉嫌非法經營賭博業務。

梅耶斯指出，Kalshi在沒有取得執照的情況下，接受亞州居民針對體育、選舉、時事進行非法下注，觸犯州法。

亞利桑納州州法禁止未經授權的博奕業務，也禁止選舉下注。Kalshi遭到20多項非法下注與非法賭博的罪名起訴。

梅耶斯發表聲明說：「沒有公司可以自行決定要遵守哪些法律。」

總部位於Kalshi的回應說，向州級法院提告的指控存在嚴重缺陷，純屬「攪亂戰術」(gamesmanship)。

專門監管衍生品市場的聯邦獨立機關「商品期貨交易委員會」(Commodity Futures Trading Commission)主席塞利格(Michael Selig)表示，委員會現正密切關注亞利桑那州的起訴案。他說，案件涉及司法管轄權爭議，提出刑事起訴完全不恰當。

麻州、密西根州等也已對Kalshi提出非法體育博奕訴訟，並對預測市場推動監督立法。

過去幾個月，Kalshi對包括亞利桑納州、愛阿華州、猶他州在內少數幾州提告，希望擋下州政府即將頒布的下注禁令。不過，Kalshi以相同手段在俄亥俄州、內華達州企圖保護下注事業，卻在聯邦法院接連受挫，Kalshi已對裁決提出上訴。

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