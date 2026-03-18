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川普女婿庫許納擔任公務還壯大個人事業 利益衝突受討論

回望2016 Z世代的現下焦慮

川普女婿庫許納擔任公務還壯大個人事業 利益衝突受討論

記者顏伶如／即時報導
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川普總統女婿庫許納(Jared Kushner）。（歐新社）
川普總統女婿庫許納(Jared Kushner）。（歐新社）

川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)代表白宮前往外國訪問的同時，也為自己的私募股權公司尋求投資，利益衝突嫌疑再次受到矚目。白宮並未要求庫許納提交財產申報，政府道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)本周在給白宮的公開信中，要求庫許納比照其他公職人員完成財產申報。

庫許納在川普第一任期擔任白宮資深顧問，主導多項政策決定。川普2020年大選落敗之後，庫許納2021年成立私募股權公司Affinity Partners，開始擴展國際商務。Affinity Partners獲得沙烏地阿拉伯主權財富基金投資20億，還有來自中東其他國家的投資。

川普二度執政之後，45歲的庫許納重新回到川普核心圈並擔任特使，代表白宮穿梭中東地區。不過，庫許納代表政府的同時，也為個人生意尋求商機。

紐約時報本周報導，庫許納的公司日前跟沙烏地阿拉伯官員會面。沙烏地阿拉伯不但投資了Affinity Partners，沙國官員還鼓勵川普對身為沙國世仇的伊朗開戰。就在幾周之前，庫許納曾代表白宮跟伊朗官員見面。

川普贏得2024年大選之後，庫許納2024年12月曾公開表示，個人私募公司並不會在川普重返白宮之後尋求更多外國投資，但事實發展顯然有所出入。

報導指出，消息人士說，庫許納正在設法為Affinity Partners向外國政府與其他對象募得50億資金。

Axios新聞網站報導，從2025年夏天以來，庫許納大多時間都在參與地緣政治，身分是受到川普委任的義工(volunteer)。庫許納首先處理以色列與加薩問題，接著處理俄羅斯烏克蘭問題，最近則是在戰爭爆發之前三度會晤伊朗官員。

就在同一時間，庫許納的私募股權公司繼續運作。Affinity Partners最初參與了派拉蒙(Paramount)購買華納兄弟電影公司(Warner Bros)的競標，但後來退出。

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