助理住房部長 擬收結婚購房禮金惹議

聯邦住房與都市發展部助理部長霍布斯即將結婚，收取「購房禮金」引發爭議。(圖片取自住房部官網)

負責公共及印第安人住房計畫的聯邦住房與都市發展部(HUD)助理部長霍布斯(Benjamin Hobbs)即將結婚；華盛頓郵報發現，他在婚禮策畫平台Zola發布的準新人線上收禮登記簿，有一筆用於支付購屋頭期款的禮金選項。儘管對年輕一代準新人來說，這麼做不稀奇，但霍布斯身分特殊，他收取「購房禮金」引發爭議。

華郵 報導，Zola調查顯示，設置線上收禮登記簿的準新人有87%設置現金選項，39%準新人設有購房禮金。

但操守專家表示，霍布斯身為政治任命官員，負責監管低收入家庭、老人、殘疾人和美洲原住民平價住房計畫，他提出的購房禮金要求「不能等閒視之」。想和霍布斯拉近關係的人如說客和政客，可能會刻意捐錢助他買房。

華郵報導霍布斯收取禮金用途，聯邦住房與都市發展部顯然不太以為然，質疑華郵怎麼不在拜登政府時代追踪這類事件。該部負責策略溝通的副助理部長邁爾斯(Robbie Myers)表示，HUD鼓勵所有政治任命官員定期檢查公私活動是否符合該部門道德規範，霍布斯「遵守所有相關法律，不會接受任何不當禮物」。

邁爾斯還指出，「拜美國史上規模最大的工薪家庭減稅政策之賜，霍布斯現在對住房市場充滿信心；操守規範部門已批准在此一生一次的喜慶時刻贈送此類賀禮，親友大可助他實現美國夢」。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)代理副主席賀德勒-高德特(Dylan Hedtler-Gaudette)表示，握有權力的政府官員應「極力規避任何不當行為」，「甚至應近乎偏執地警覺他人可能試圖以各種未必明說的手段來影響你」。

Zola品牌總監科布林(Sammi Kobrin)指出，新婚夫婦往往會尋求經濟援助；他們會在Zola平台設立用於蜜月旅行、房屋裝修、償還學貸及慈善捐贈等等的禮金選項。年輕小夫妻的婚禮登記簿列出現金款項，藉此實現人生重要里程碑，更不再是禁忌；「讓賓客資助自己邁向人生下一階段，是個愈來愈務實的想法」。