多州推動貴金屬避險 懷俄明2312盎司黃金放舊報社大樓

黃金示意圖。路透

華爾街日報16日報導，愈來愈多州為了追求穩定，紛紛推動立法把貴金屬納入經濟；懷俄明州新法上路後，去年12月花1160萬元買黃金，2312盎司金條目前存放在一棟低矮的舊報社大樓裡。

報導指出，猶他州 、西維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州等都有將貴金屬納入經濟的立法正在推動。

要求政府投資組合必須納入貴金屬以做為經濟動盪避險工具的州法去年在州議會通過後，懷俄明州12月依法花1160萬元購買黃金。這批金條目前放在「卡斯珀星論報」(Casper Star-Tribune)舊址改建的私人公司「懷俄明儲備」(Wyoming Reserve)經營金庫。

提出「懷俄明州黃金法案」(Wyoming Gold Ac)的共和黨州參議員艾德(Bob Ide)說，提案動機來自於對聯邦債務赤字、通貨膨脹、美元疲軟以及極端災難的憂慮。

艾德說，無法提供具體時間表，但主權債務危機一定會發生，眼前也看不到節省支出的任何意思。

主權債務危機指美國無法償還債務，或者對於違約的普遍恐懼導致利率飆升、經濟崩潰。

「懷俄明儲備」執行長費爾(Josh Phair)說，金庫建築有著像洋蔥一樣的層層安全防護設計，地基為岩石，戒備森嚴。

不過，共和黨籍懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)對新法存有疑慮，在沒有簽名的情況下讓新法自動生效。

州財務長出身的戈登，憂慮包括黃金做為投資具有波動性，以及身為立法機關的州議會過度干預州政府的投資組合決策。

艾德則說，黃金如同測謊機，用來戳破胡說八道，「它是唯一無法貶值的真正貨幣」。

具有悠久礦業傳統的猶他州，2011年成為全國第一個重新確認金、銀是法定貨幣的州。2024年通過州法，授權州政府購買1億4000萬元貴金屬，金額約占猶他州緊急預備金的一成，目前貴金屬存在於鹽湖城的布林克保全公司(Brink's)金庫。

西維吉尼亞州州議員本會期提出法案，授權州政府把公共資金的一成用來投資金銀。

田納西州州參議會委員會上周通過提案，將撥款5000萬元成立貴金屬資金。