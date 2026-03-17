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Waymo自動駕駛計程車遇抗議人士就停住 受困乘客驚慌

記者顏伶如／即時報導
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谷歌(Google)母公司Alphabet旗下的自駕車Waymo。(路透)
谷歌(Google)母公司Alphabet旗下的自駕車Waymo。(路透)

紐約時報17日報導，谷歌(Google)母公司Alphabet旗下的自駕車Waymo遇到抗議機器人的示威人士接近時就會停住，某些有心人士利用這個特點來騷擾或威脅乘客，被困在車內的乘客感到無助且害怕。

37歲科技界員工弗洛普(Doug Fulop)今年1月深夜在舊金山搭乘Waymo自動計程車準備回家，一名男子在街上擋在車前，朝著車裡的弗洛普與另外兩名乘客尖叫，猛敲車窗，企圖把車子抬起。這名男子喊著，想要殺死搭乘自動駕駛計程車，把錢給了機器人的乘客。

報導指出，如果是計程車司機遇到如此狀況通常會把車開走，但弗洛普搭乘的Waymo沒有司機。

弗洛普說，當時覺得很無助，受到攻擊時困在車裡，內心非常不安。他說，如果那名男子持續敲打同一扇車窗，肯定會敲破，男子看起來不像吸毒或精神失常，似乎純粹對自動駕駛車輛充滿極度憤怒。

弗洛普表示，當下如果棄車逃跑也不安全，因為男子企圖打開車門，揚言要殺死乘客。

弗洛普一行打911電話報警，也撥打Waymo客服專線。客服人員告知，如果車輛旁邊有人，公司不會手動引導車輛駛離，只要車門鎖好，乘客就是安全的。

Waymo軟體並不允許乘客遇到事故時跳到駕駛座接掌控制權。

弗洛普表示，男子的攻擊行為持續約六分鐘，當時已經有圍觀者開始幫男子喝采；群眾聚集圍觀讓男子分散了注意力，挪到距離車輛較遠的位置，Waymo計程車終於得以駛離。

Waymo發言人凱瑟琳·巴納(Katherine Barna)表示，客服團隊在事件發生期間一直與乘客保持通話，她指出，對事件感到非常遺憾，但是案例屬於「罕見情況」。

Waymo在舊金山推出之後生意蓬勃，今年計畫在20個城市推出服務。

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舊金山 Waymo

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